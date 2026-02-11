В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram, под видом альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы красть аккаунты, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«
"Если ничего не изменится, в ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram. Под видом модов и альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы с их помощью красть аккаунты, данные, пароли и так далее", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.
Парламентарий посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Он напомнил, что даже их размещение в официальных магазинах не всегда может быть стопроцентной гарантией безопасности. По словам депутата, известны случаи, когда в Google Play и App Store годами находились приложения с вшитыми троянами и стилерами.
"На проактивную позицию команды Павла Дурова по выявлению вредоносов, маскирующихся под Telegram, в свете его последних заявлений я бы не рассчитывал. Похоже, приверженность либертарианской повестке затмевает в его риторике заботу о безопасности пользователей", - отметил парламентарий.