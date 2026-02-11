В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram, под видом альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы красть аккаунты, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.