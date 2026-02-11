Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/telegram-2073648371.html
В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram
В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram
В ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram, под видом альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:07:00+03:00
2026-02-11T14:07:00+03:00
технологии
антон горелкин
павел дуров
telegram
госдума рф
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
https://ria.ru/20260211/telegram-2073470463.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, антон горелкин, павел дуров, telegram, госдума рф, google
Технологии, Антон Горелкин, Павел Дуров, Telegram, Госдума РФ, Google
В Госдуме не исключили новой волны мошенничества через Telegram

В Госдуме предупредили о возможности новой волны мошенничества через Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram, под видом альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы красть аккаунты, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«
"Если ничего не изменится, в ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с Telegram. Под видом модов и альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы с их помощью красть аккаунты, данные, пароли и так далее", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.
Парламентарий посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Он напомнил, что даже их размещение в официальных магазинах не всегда может быть стопроцентной гарантией безопасности. По словам депутата, известны случаи, когда в Google Play и App Store годами находились приложения с вшитыми троянами и стилерами.
"На проактивную позицию команды Павла Дурова по выявлению вредоносов, маскирующихся под Telegram, в свете его последних заявлений я бы не рассчитывал. Похоже, приверженность либертарианской повестке затмевает в его риторике заботу о безопасности пользователей", - отметил парламентарий.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка РКН
Вчера, 12:55
 
ТехнологииАнтон ГорелкинПавел ДуровTelegramГосдума РФGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала