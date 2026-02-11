https://ria.ru/20260211/seriya-2073543291.html
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
Лондонский "Челси" и "Лидс" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T00:34:00+03:00
2026-02-11T00:34:00+03:00
2026-02-11T01:22:00+03:00
футбол
спорт
ноа окафор
челси
английская премьер-лига (апл)
лидс юнайтед
спорт, ноа окафор, челси, английская премьер-лига (апл), лидс юнайтед
Футбол, Спорт, Ноа Окафор, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ), Лидс Юнайтед
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
"Челси" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 26-го тура АПЛ