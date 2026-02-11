Рейтинг@Mail.ru
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
Футбол
 
00:34 11.02.2026 (обновлено: 01:22 11.02.2026)
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
Лондонский "Челси" и "Лидс" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии

"Челси" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 26-го тура АПЛ

© Getty Images / Warren Little
Коул Палмер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Warren Little
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лондонский "Челси" и "Лидс" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Жоао Педро (24-я минута) и Коул Палмер (58, с пенальти). У "Лидса" отличились Лукас Нмеча (67, с пенальти) и Ноа Окафор (73).
"Челси" прервал победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ), которая насчитывала четыре матча. Команда с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Лидс" с 30 баллами располагается на 15-й строчке.
В следующем туре "Челси" 21 февраля примет "Бернли", "Лидс" в этот же день сыграет в гостях с "Астон Виллой".

Результаты других матчей дня:

