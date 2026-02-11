Россияне назвали самые романтичные места для путешествия

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург оказался самым популярным у россиян направлением для романтического путешествия вдвоем, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествиях".
"Каждый четвертый опрошенный считает самым романтичным направлением для поездки вдвоем Санкт-Петербург. За белые ночи и разводные мосты Северной Столицы высказались 26% респондентов", - говорится в исследовании сервиса на основе опроса 2 тысяч россиян.
В "Авито Путешествиях" отметили, что результаты опроса отчасти совпали с реальными бронями туристического жилья на 14 февраля. Так, в этом году на эту дату больше всего квартир посуточно было забронировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Москве и области, а также Татарстане и Свердловской области.
По оценке сервиса, средняя стоимость бронирования квартир посуточно в Ленинградской области составила 3,5 тысячи рублей, в Краснодарском крае - 5,9 тысячи рублей, в Московской области - 5,1 тысячи рублей.
"Организацию поездки как сюрприз выбирают лишь 10% участников опроса. По мнению туристов, лучший подход - совместное планирование (43%), которое позволяет учесть пожелания друг друга", - заключили в сервисе.