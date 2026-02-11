В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Число подхвативших кишечную инфекцию в одной из школ Санкт-Петербурга выросло почти до ста, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.

"Всего зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга , сотрудников пищеблока АО " КСП "Волна", — говорится в релизе.

У всех заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 37 заразившихся.