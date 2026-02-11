https://ria.ru/20260211/peterburg-2073725463.html
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции - РИА Новости, 11.02.2026
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
Число подхвативших кишечную инфекцию в одной из школ Санкт-Петербурга выросло почти до ста, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:49:00+03:00
2026-02-11T17:49:00+03:00
2026-02-11T18:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ксп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
https://ria.ru/20260211/detsad-2073694266.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ксп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, КСП, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
В школе Петербурга выявили 96 случаев кишечной инфекции, вызванной норовирусом