В Петербурге началось прощание с убитым девятилетним мальчиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Церемония прощания с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, началась на Южном кладбище города, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония, которая открыта для всех желающих проститься с ребенком, проходит на площадке перед часовней святителя Тихона. Гроб установлен в отдельном шатре, напротив расположены шатры для участников траурного мероприятия.