В Петербурге началось прощание с убитым девятилетним мальчиком
В Петербурге началось прощание с убитым девятилетним мальчиком - РИА Новости, 11.02.2026
В Петербурге началось прощание с убитым девятилетним мальчиком
Церемония прощания с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, началась на Южном кладбище... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Южном кладбище в Петербурге началось прощание с убитым девятилетним мальчиком