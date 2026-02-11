Желающие проститься с Пашей Тифитулиным перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище Санкт-Петербурга

© РИА Новости Желающие проститься с Пашей Тифитулиным перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище Санкт-Петербурга

В Петербурге люди собираются на прощание с убитым ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Желающие проститься с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, стали собираться на Южном кладбище задолго до начала траурной церемонии, передает корреспондент РИА Новости.

Ближе к полудню перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище можно увидеть людей разного возраста, которые пришли проводить ребенка в последний путь. Многие из них принесли цветы.

Для желающих проститься с мальчиком организована парковка, на месте прощания установлены шатры. Церемония должна начаться в 13.00 мск.