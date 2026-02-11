Рейтинг@Mail.ru
12:58 11.02.2026 (обновлено: 13:12 11.02.2026)
В Петербурге люди собираются на прощание с убитым ребенком
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург, красносельский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Желающие проститься с Пашей Тифитулиным перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище Санкт-Петербурга
© РИА Новости
Желающие проститься с Пашей Тифитулиным перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Желающие проститься с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, стали собираться на Южном кладбище задолго до начала траурной церемонии, передает корреспондент РИА Новости.
Ближе к полудню перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище можно увидеть людей разного возраста, которые пришли проводить ребенка в последний путь. Многие из них принесли цветы.
Для желающих проститься с мальчиком организована парковка, на месте прощания установлены шатры. Церемония должна начаться в 13.00 мск.
Ранее СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.
На месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино
Санкт-Петербург
Красносельский район
Ленинградская область
Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
