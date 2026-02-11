https://ria.ru/20260211/peterburg-2073632240.html
В Петербурге люди собираются на прощание с убитым ребенком
В Петербурге люди собираются на прощание с убитым ребенком - РИА Новости, 11.02.2026
В Петербурге люди собираются на прощание с убитым ребенком
Желающие проститься с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, стали собираться на Южном... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:58:00+03:00
2026-02-11T12:58:00+03:00
2026-02-11T13:12:00+03:00
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073633422_0:229:1280:949_1920x0_80_0_0_358774ab72ac03ca48b217a6b211b563.jpg
https://ria.ru/20260211/frjazino-2073576025.html
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073633422_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_834720e236bf45054acbc381f3040707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, красносельский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге люди собираются на прощание с убитым ребенком
В Петербурге люди собираются на прощание с убитым 9-летним мальчиком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Желающие проститься с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, стали собираться на Южном кладбище задолго до начала траурной церемонии, передает корреспондент РИА Новости.
Ближе к полудню перед часовней святителя Тихона на Южном кладбище можно увидеть людей разного возраста, которые пришли проводить ребенка в последний путь. Многие из них принесли цветы.
Для желающих проститься с мальчиком организована парковка, на месте прощания установлены шатры. Церемония должна начаться в 13.00 мск.
Ранее СК
возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области
. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.