Рейтинг@Mail.ru
Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:41 11.02.2026 (обновлено: 17:12 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/ovechkin-2073698208.html
Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ
Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T16:41:00+03:00
2026-02-11T17:12:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий свищев
уэйн гретцки
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070684164_548:188:2534:1305_1920x0_80_0_0_e55729f4991e52083fc67ca6e5fe25cc.jpg
https://ria.ru/20260207/ovechkin-2072920298.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070684164_521:164:2378:1556_1920x0_80_0_0_7d9a0181a8994a58c43382dc02540d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий свищев, уэйн гретцки, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Свищев, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ

Свищев: Овечкин стопроцентно забросит тысячу шайб в НХЛ

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет забросить тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги - 919. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). С учетом плей-офф в активе Овечкина 996 голов в НХЛ.
«
"Все, кто любит спорт, знают Овечкина. За 2025 год я поставил его спортсменом номер один. Каждое утро просыпаюсь, смотрю, какие матчи он провел - забил или не забил, отдал или не отдал голевую. Когда получается, радуюсь: "Когда же он до тысячи дойдет?" А он сто процентов дойдет до этого результата. Это основная задача", - сказал Свищев.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что на данный момент представители лиги не беспокоят Овечкина, но летом стороны обсудят возможность возвращения форварда в Россию.
«
"Мы верим словам Александра, что он закончит свою карьеру в "Динамо", а уже затем начнет свою тренерскую или общественную деятельность, возможно, политическую. Очень надеемся, что его непосредственное будущее связано с Россией, с его отдачей молодому поколению спортсменов. Его здесь любят, уважают, он кумир для всей хоккейной и не только хоккейной общественности", - добавил Свищев.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ
7 февраля, 18:31
 
ХоккейСпортДмитрий СвищевУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала