Свищев оценил шансы Овечкина забросить тысячу шайб в НХЛ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет забросить тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги - 919. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). С учетом плей-офф в активе Овечкина 996 голов в НХЛ.
«
"Все, кто любит спорт, знают Овечкина. За 2025 год я поставил его спортсменом номер один. Каждое утро просыпаюсь, смотрю, какие матчи он провел - забил или не забил, отдал или не отдал голевую. Когда получается, радуюсь: "Когда же он до тысячи дойдет?" А он сто процентов дойдет до этого результата. Это основная задача", - сказал Свищев.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что на данный момент представители лиги не беспокоят Овечкина, но летом стороны обсудят возможность возвращения форварда в Россию.
«
"Мы верим словам Александра, что он закончит свою карьеру в "Динамо", а уже затем начнет свою тренерскую или общественную деятельность, возможно, политическую. Очень надеемся, что его непосредственное будущее связано с Россией, с его отдачей молодому поколению спортсменов. Его здесь любят, уважают, он кумир для всей хоккейной и не только хоккейной общественности", - добавил Свищев.