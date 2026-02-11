В Петербурге попрощались с убитым девятилетним мальчиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Церемония прощания с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, прошла на Южном кладбище города, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание проходило на площадке перед часовней святителя Тихона, в нем могли участвовать все желающие. Многие пришли не только с цветами, но и с детскими игрушками, которые оставили у гроба, установленного в отдельном шатре.