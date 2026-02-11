https://ria.ru/20260211/malchik-2073680678.html
В Петербурге попрощались с убитым девятилетним мальчиком
В Петербурге попрощались с убитым девятилетним мальчиком - РИА Новости, 11.02.2026
В Петербурге попрощались с убитым девятилетним мальчиком
Церемония прощания с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, прошла на Южном кладбище... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Церемония прощания с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, прошла на Южном кладбище города, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание проходило на площадке перед часовней святителя Тихона, в нем могли участвовать все желающие. Многие пришли не только с цветами, но и с детскими игрушками, которые оставили у гроба, установленного в отдельном шатре.
Как пояснил РИА Новости один из организаторов траурной церемонии, семья ребенка приняла решение проститься с ним отдельно. Похороны мальчика пройдут в узком кругу на Южном кладбище.
Ранее СК
возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области
. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.