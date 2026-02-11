https://ria.ru/20260211/kotjakov-2073585384.html
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии
общество
россия
антон котяков
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
россия
общество, россия, антон котяков, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует высокую потребность в специалистах рабочих профессий, геологоразведчиках, инженерах, программистах, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
"Недавно мы подводили итоги, смотрели, какие сегодня направления являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми. Это сварщики, это геологоразведка, это … инженеры, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением – ред.)", - сказал министр на заседании думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Котяков
добавил, что Минтруд совместно с образовательным блоком работают над тем, чтобы подготовка кадров отвечала запросам, которые формирует рынок труда.