Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 11.02.2026 (обновлено: 11:31 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/kotjakov-2073585384.html
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии - РИА Новости, 11.02.2026
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии
Рынок труда в России демонстрирует высокую потребность в специалистах рабочих профессий, геологоразведчиках, инженерах, программистах, сообщил глава Минтруда... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:12:00+03:00
2026-02-11T11:31:00+03:00
общество
россия
антон котяков
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_70b3a435949f47ffa0956cd05c03e533.jpg
https://ria.ru/20260211/professiya-2073550382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_0a4d3dd9ca8ea9e189fae9dfc6e86a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон котяков, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Антон Котяков, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии

Котяков назвал сварщиков и инженеров самыми востребованными профессиями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков на ПМЭФ-2025
Антон Котяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Котяков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует высокую потребность в специалистах рабочих профессий, геологоразведчиках, инженерах, программистах, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
"Недавно мы подводили итоги, смотрели, какие сегодня направления являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми. Это сварщики, это геологоразведка, это … инженеры, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением – ред.)", - сказал министр на заседании думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Котяков добавил, что Минтруд совместно с образовательным блоком работают над тем, чтобы подготовка кадров отвечала запросам, которые формирует рынок труда.
Купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Вчера, 02:46
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала