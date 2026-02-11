Рейтинг@Mail.ru
12:00 11.02.2026
В Ленинградской области во время Масленицы впервые пройдет "Тройка Фест"
Фестиваль русской тройки состоится в Ленинградской области 22 февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТройка лошадей
Тройка лошадей - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Тройка лошадей. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также гости из других регионов, смогут отметить праздник Масленицы, приняв участие в масштабном фестивале русской тройки "Тройка Фест" 22 февраля, в этом месте он состоится впервые, сообщили РИА Новости в пресс-центре фестиваля.
Фестиваль пройдет в нескольких минутах езды от Санкт-Петербурга в деревне Энколово Ленинградской области. Организаторами фестиваля выступили логистическая группа "Адмирал", администрация Всеволожского района Ленинградской области, фонд "МИР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке конноспортивного клуба "Приор", на территории которого и пройдет фестиваль.
Гвоздем фестивальной программы станут призовые заезды русских троек на 800-метровой снежной трассе. В них будут участвовать восемь экипажей из Вологодской, Архангельской, Ярославской, Владимирской областей.
Также на фестивальной площадке развернется ярмарка фермерских продуктов.
Достопримечательностью "Тройка Феста" станет "Кузнечная поляна", где гостей ожидают мастер-классы по кузнечному делу, выкованные вручную подковы и бубенцы-талисманы. Любой желающий сможет понаблюдать за работой мастеров и пообщаться с ними.
Для детей выстроят снежную крепость, организуют поединки на подушках и катание с мини-горок. "Горячий мясной двор" и блинные дворики предложат гостям широкое разнообразие блюд и масленичных блинов.
Для маломобильных гостей и ветеранов СВО предусмотрена социальная зона с теплым подиумом, хорошим обзором и помощью волонтеров.
На сцене фестиваля выступят народные коллективы, фолк-рок-группы, этнические и казачьи ансамбли. Кульминацией фестиваля станет торжественное сжигание чучела Масленицы и финальный хоровод.
Площадка фестиваля будет открыта с 11:00. Мероприятия начнутся в 12:00.
Добраться до места проведения "Тройка Фест" можно как на личном транспорте (организована парковка), так и на бесплатном шаттле от станции метро "Девяткино".
Гости в народных, исторических и казачьих костюмах бесплатно получат горячий безалкогольный сбитень.
Традиционная русская тройка - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России
23 января, 19:35
 
