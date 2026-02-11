В Ленинградской области во время Масленицы впервые пройдет "Тройка Фест"

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также гости из других регионов, смогут отметить праздник Масленицы, приняв участие в масштабном фестивале русской тройки "Тройка Фест" 22 февраля, в этом месте он состоится впервые, сообщили РИА Новости в пресс-центре фестиваля.

Фестиваль пройдет в нескольких минутах езды от Санкт-Петербурга в деревне Энколово Ленинградской области. Организаторами фестиваля выступили логистическая группа "Адмирал", администрация Всеволожского района Ленинградской области, фонд "МИР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке конноспортивного клуба "Приор", на территории которого и пройдет фестиваль.

Гвоздем фестивальной программы станут призовые заезды русских троек на 800-метровой снежной трассе. В них будут участвовать восемь экипажей из Вологодской, Архангельской, Ярославской, Владимирской областей.

Также на фестивальной площадке развернется ярмарка фермерских продуктов.

Достопримечательностью "Тройка Феста" станет "Кузнечная поляна", где гостей ожидают мастер-классы по кузнечному делу, выкованные вручную подковы и бубенцы-талисманы. Любой желающий сможет понаблюдать за работой мастеров и пообщаться с ними.

Для детей выстроят снежную крепость, организуют поединки на подушках и катание с мини-горок. "Горячий мясной двор" и блинные дворики предложат гостям широкое разнообразие блюд и масленичных блинов.

Для маломобильных гостей и ветеранов СВО предусмотрена социальная зона с теплым подиумом, хорошим обзором и помощью волонтеров.

На сцене фестиваля выступят народные коллективы, фолк-рок-группы, этнические и казачьи ансамбли. Кульминацией фестиваля станет торжественное сжигание чучела Масленицы и финальный хоровод.

Площадка фестиваля будет открыта с 11:00. Мероприятия начнутся в 12:00.

Добраться до места проведения "Тройка Фест" можно как на личном транспорте (организована парковка), так и на бесплатном шаттле от станции метро "Девяткино".