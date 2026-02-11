Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло "Саяны" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Хоккей
 
23:17 11.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Саяны" в матче ЧР по бенди
Московское "Динамо" обыграло "Саяны" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Саяны" в матче ЧР по бенди
Московское "Динамо" обыграло абаканские "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
хоккей
спорт
россия
москва
ульяновск
чемпионат россии по хоккею с мячом
волга
Московское "Динамо" обыграло "Саяны" в матче ЧР по бенди

Московское "Динамо" обыграло абаканские "Саяны" в матче ЧР по хоккею с мячом

Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло абаканские "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Роман Дарковский (6-я и 48-я минуты) и Егор Ахманаев (40 и 64), по мячу забросили Егор Рагулин (17), Степан Зыков (26), Дмитрий Ширяев (29) и Илья Кузьмин (89). У гостей отличились Артем Сергиенко (3), Кирилл Кулаев (36), Руслан Гавричков (49) и Олег Селиверсткин (84).
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Кузбасс" разгромил "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
15 января, 17:12
Московское "Динамо" (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице. "Саяны" (4) идут на последней строчке.

Результаты других матчей:

Игроки Динамо Москва (хоккей с мячом) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Динамо" обыграло "Кузбасс" в чемпионате России по бенди
6 декабря 2025, 15:38
 
