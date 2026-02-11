Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию в АПЛ
Футбол
 
01:16 11.02.2026 (обновлено: 01:22 11.02.2026)
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию в АПЛ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию в АПЛ
Лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T01:16:00+03:00
2026-02-11T01:22:00+03:00
футбол
спорт
томаш соучек
беньямин шешко
майкл каррик
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
вест хэм юнайтед
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 26-го тура АПЛ

Бруно Фернандеш
Бруно Фернандеш - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Marc Atkins
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Томаш Соучек (50-я минута). У гостей отличился Беньямин Шешко (90+6).
Английская премьер-лига (АПЛ)
10 февраля 2026 • начало в 23:15
Завершен
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
50‎’‎ • Томаш Соучек
(Джеррод Боуэн)
90‎’‎ • Беньямин Шешко
(Брайан Мбеумо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча. Команда Майкла Каррика с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вест Хэм" (24 очка) располагается на 18-й строчке.
В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 23 февраля сыграет в гостях с ливерпульским "Эвертоном", "Вест Хэм" двумя днями ранее примет "Борнмут".
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
"Челси" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии
Вчера, 00:34
 
ФутболСпортТомаш СоучекБеньямин ШешкоМайкл КаррикМанчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Вест Хэм Юнайтед
 
