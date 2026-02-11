https://ria.ru/20260211/apl-2073545558.html
"Манчестер Юнайтед" прервал победную серию в АПЛ
Лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T01:16:00+03:00
2026-02-11T01:16:00+03:00
2026-02-11T01:22:00+03:00
футбол
спорт
томаш соучек
беньямин шешко
майкл каррик
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
вест хэм юнайтед
спорт, томаш соучек, беньямин шешко, майкл каррик, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Спорт, Томаш Соучек, Беньямин Шешко, Майкл Каррик, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 26-го тура АПЛ