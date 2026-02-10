Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
15:24 10.02.2026 (обновлено: 15:37 10.02.2026)
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказала, что ее шокировали файлы... РИА Новости, 10.02.2026
2026
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказала, что ее шокировали файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"Файлы Эпштейна дали нам такую чудовищную, но при этом фантастически богатую почву для разговора. И чудовищную, и фантастически богатую, потому что такое количество материала и такие страшные выводы, которые можно сделать. Да (шокировали - ред.)... Делается все для того, чтобы не расследовать, а закрыть", - сказала она.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Информация об Украине в файлах Эпштейна поразила журналиста
4 февраля, 16:14
 
