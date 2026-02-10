https://ria.ru/20260210/zakharova-2073461259.html
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказала, что ее шокировали файлы... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:24:00+03:00
2026-02-10T15:24:00+03:00
2026-02-10T15:37:00+03:00
мария захарова
джеффри эпштейн
мария захарова, джеффри эпштейн
Мария Захарова, Джеффри Эпштейн
Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна
Захарова: делается все, чтобы скрыть файлы Эпштейна, а не расследовать
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказала, что ее шокировали файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"Файлы Эпштейна дали нам такую чудовищную, но при этом фантастически богатую почву для разговора. И чудовищную, и фантастически богатую, потому что такое количество материала и такие страшные выводы, которые можно сделать. Да (шокировали - ред.)... Делается все для того, чтобы не расследовать, а закрыть", - сказала она.
