Захарова заявила, что ее шокировали файлы Эпштейна

"Файлы Эпштейна дали нам такую чудовищную, но при этом фантастически богатую почву для разговора. И чудовищную, и фантастически богатую, потому что такое количество материала и такие страшные выводы, которые можно сделать. Да (шокировали - ред.)... Делается все для того, чтобы не расследовать, а закрыть", - сказала она.