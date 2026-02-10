Рейтинг@Mail.ru
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 10.02.2026 (обновлено: 18:09 10.02.2026)
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада
2026-02-10T14:44:00+03:00
2026-02-10T18:09:00+03:00
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала о неудачных попытках Украины сорвать переговоры и ошибках Запада в отношениях с Россией.
В начале беседы она высказалась о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Это был шок". На Западе рассказали о неожиданном решении Киева
Вчера, 14:51
"Передам искренние, самые что ни на есть настоящие и идущие от сердца слова поддержки генерал-лейтенанту Алексееву и всей его семье. Я хранила это молчание, просто, знаете, сжимала кулаки, лишь бы только миновала угроза жизни. Как я понимаю, исходя из сообщений, слава богу, эта угроза жизни миновала", — сказала представитель МИД.
Преступления киевского режима Захарова назвала частью гибридной войны, которую тот ведет на деньги Запада, не видя никаких перспектив на поле боя и пытаясь сорвать переговоры. Россия же продолжит добиваться целей спецоперации, поскольку борется не за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности.
Для стран Европы дипломат видит лишь один выход из положения:
Британский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе
Вчера, 13:57
"Выход понятен: признание собственных ошибок, возвращение к собственным национальным, западноевропейским интересам, а желательно еще и ценностям", — констатировала Захарова.
По ее словам, европейские государства сейчас не понимают, как выходить из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, а их население может не простить властям такую политику, потребовав сатисфакции. При этом Москва всегда готова к нормальному диалогу со всеми, кто следует международному праву, уважению и взаимной заинтересованности. Так, некоторые страны — например, Венгрия — все же продолжают развивать двусторонние отношения.
"Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", — подчеркнула представитель министерства.
Ответила Захарова и на вопрос о судьбе Гренландии на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на эту автономию в составе Дании. По ее мнению, решение нужно принимать с учетом позиции жителей острова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
5 февраля, 08:00
"У них есть свой уклад, они, вообще-то, тоже что-то хотят. У них есть на то абсолютные права, они много лет живут на этой территории. <...> Мне кажется, более чем соответствует демократии — спросить у них, и есть все же инструменты для этого", — отметила представитель МИД.
Не обошла она стороной и тему скандальной публикации файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна: они дали чудовищную, но при этом фантастически богатую почву для разговора.
"Когда ты понимаешь, что есть целая общность, которая на политическом, а порой на государственном уровне закрепила антиценности, что нет уже никаких таких детей, что с ними можно уже делать все что угодно. Можно их, судя по тому, что творилось на острове Эпштейна, насиловать, совершать некие ритуалы. <…> Но самое ужасное, что мы видели, как закрепляется все в законодательных актах", — заметила Захарова.
По ее словам, делается это для того, чтобы не расследовать преступления, а закрыть дело.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Лавров процитировал Высоцкого по поводу "русского следа" в деле Эпштейна
8 февраля, 21:30
Владимир Путин учредил День дипломатического работника в 2002 году. Сегодня в России чествуют ветеранов дипломатической службы, сотрудников дипмиссий и Министерства иностранных дел. Как рассказала Захарова, в ведомстве по такому случаю действует особый распорядок: руководители подразделений могут отпускать подчиненных на час раньше. Атмосфера при этом праздничная, однако сотрудники, по ее словам, привыкли встречать праздник на рабочем месте.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мария Захарова: Россия борется с искажением истории Второй мировой войны
8 февраля, 12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваЕвропаЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреУкраинаГренландияДональд ТрампДжеффри Эпштейн
 
 
