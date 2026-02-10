Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала о неудачных попытках Украины сорвать переговоры и ошибках Запада в отношениях с Россией.

В начале беседы она высказалась о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил.

"Передам искренние, самые что ни на есть настоящие и идущие от сердца слова поддержки генерал-лейтенанту Алексееву и всей его семье. Я хранила это молчание, просто, знаете, сжимала кулаки, лишь бы только миновала угроза жизни. Как я понимаю, исходя из сообщений, слава богу, эта угроза жизни миновала", — сказала представитель МИД.

Преступления киевского режима Захарова назвала частью гибридной войны, которую тот ведет на деньги Запада, не видя никаких перспектив на поле боя и пытаясь сорвать переговоры. Россия же продолжит добиваться целей спецоперации, поскольку борется не за земли, а за культурные, языковые и традиционные ценности.

Для стран Европы дипломат видит лишь один выход из положения:

"Выход понятен: признание собственных ошибок, возвращение к собственным национальным, западноевропейским интересам, а желательно еще и ценностям", — констатировала Захарова.

По ее словам, европейские государства сейчас не понимают, как выходить из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, а их население может не простить властям такую политику, потребовав сатисфакции. При этом Москва всегда готова к нормальному диалогу со всеми, кто следует международному праву, уважению и взаимной заинтересованности. Так, некоторые страны — например, Венгрия — все же продолжают развивать двусторонние отношения.

"Мы никогда не закрывали перед ними двери. Мы сказали, что с нами общаться с позиции силы недопустимо, что нам нельзя хамить, что нельзя вмешиваться в наши внутренние дела", — подчеркнула представитель министерства.

Ответила Захарова и на вопрос о судьбе Гренландии на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на эту автономию в составе Дании. По ее мнению, решение нужно принимать с учетом позиции жителей острова.

"У них есть свой уклад, они, вообще-то, тоже что-то хотят. У них есть на то абсолютные права, они много лет живут на этой территории. <...> Мне кажется, более чем соответствует демократии — спросить у них, и есть все же инструменты для этого", — отметила представитель МИД.

Не обошла она стороной и тему скандальной публикации файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна : они дали чудовищную, но при этом фантастически богатую почву для разговора.

"Когда ты понимаешь, что есть целая общность, которая на политическом, а порой на государственном уровне закрепила антиценности, что нет уже никаких таких детей, что с ними можно уже делать все что угодно. Можно их, судя по тому, что творилось на острове Эпштейна, насиловать, совершать некие ритуалы. <…> Но самое ужасное, что мы видели, как закрепляется все в законодательных актах", — заметила Захарова.

По ее словам, делается это для того, чтобы не расследовать преступления, а закрыть дело.