Захарова призвала к расследованию дела Эпштейна
В ситуации с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна необходимо "идти дальше по следу" и расследовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В ситуации с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна необходимо "идти дальше по следу" и расследовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Это мизансцена мировая, которая явилась во всей своей неприглядной извращенности, и доказывать тут уже просто нечего. Тут доказывать надо конкретные эпизоды, идти надо дальше по следу, разматывать все это, но доказательств более чем достаточно", - сказала Захарова.
Интервью
транслировалось в прямом эфире в соцсетях РИА Новости.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России
10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.