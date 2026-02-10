Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала к расследованию дела Эпштейна
16:47 10.02.2026
Захарова призвала к расследованию дела Эпштейна
Захарова призвала к расследованию дела Эпштейна
В ситуации с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна необходимо "идти дальше по следу" и расследовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2026
в мире, россия, мария захарова, джеффри эпштейн
В мире, Россия, Мария Захарова, Джеффри Эпштейн
Захарова призвала к расследованию дела Эпштейна

Захарова призвала идти дальше по следу в деле Эпштейна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В ситуации с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна необходимо "идти дальше по следу" и расследовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Это мизансцена мировая, которая явилась во всей своей неприглядной извращенности, и доказывать тут уже просто нечего. Тут доказывать надо конкретные эпизоды, идти надо дальше по следу, разматывать все это, но доказательств более чем достаточно", - сказала Захарова.
Интервью транслировалось в прямом эфире в соцсетях РИА Новости.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
