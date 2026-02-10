Захарова призвала к расследованию дела Эпштейна

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В ситуации с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна необходимо "идти дальше по следу" и расследовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

"Это мизансцена мировая, которая явилась во всей своей неприглядной извращенности, и доказывать тут уже просто нечего. Тут доказывать надо конкретные эпизоды, идти надо дальше по следу, разматывать все это, но доказательств более чем достаточно", - сказала Захарова.