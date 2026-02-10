От кокошников до импрессионизма: самые яркие выставки февраля

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. В Музее русского импрессионизма — маскарад, в Манеже — дикая природа, а в Петровском путевом дворце — народные традиции. Наиболее интересные вернисажи последнего зимнего месяца — в материале РИА Новости.
1. "Под маской"
Музей русского импрессионизма, Москва
С 13 февраля до 24 мая
Зачем идти: окунуться в атмосферу живописного маскарада.
Что может удивить: обилие образов — от античных богов до средневековых рыцарей и прекрасных маркиз.
В этом году Музей русского импрессионизма отмечает десятилетие. "Под маской" — первая выставка юбилейного сезона. Экспозиция посвящена карнавалам и маскарадам от эпохи Николая I до советских праздников в парках. К каждому поводу модники и модницы заранее готовили костюмы, залы и уличные пространства оформляли ведущие художники своего времени. Среди экспонатов — работы Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Сергея Виноградова, Абрама Архипова.
2. "Праздник Весны. Новый год в старом Пекине"
Музей Москвы, Москва
С 17 февраля до 31 мая
Зачем идти: отметить Новый год по китайскому лунно-солнечному календарю.
Что может удивить: необычные праздничные традиции — в частности, сжигание денег на алтаре предков.
Праздник Весны (Чуньцзе, 春节) в Китае — 17 февраля, в этот день и открывается выставка. Это что-то вроде нашей Масленицы: пробуждение природы, начало сельскохозяйственного цикла. В экспозиции три раздела: "Подготовка", "Встреча" и "Празднование". Посетители пройдут этапы от уборки дома и покупки фейерверков до запуска фонариков. А заодно узнают, почему в Пекине лепят снеговиков в виде львов, едят боярышник в карамели и запускают воздушных змеев в форме ласточек.
3. "Первозданная Россия"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа фотовыставке в рамках XII Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в новой Третьяковке
Центральный выставочный зал "Манеж", Москва
До 5 марта
Зачем идти: совершить в путешествие по красотам природы.
Что может удивить: экологические инициативы, включая "Всероссийскую перепись воробьев — 2026".
Общероссийский фестиваль "Первозданная Россия" — крупнейшая в Европе выставка фотографий дикой природы. Медведи на фоне вулканов Камчатки, песцы в снегах Арктики, росомахи на плато Путорана — представлены снимки из 56 заповедников и национальных парков страны. Более 400 крупноформатных работ представлены в 40 тематических разделах.
4. "Великолепие русского костюма"
Музей-заповедник "Царицыно" (Хлебный дом), Москва
До 7 июня
Зачем идти: поразиться яркости народных сарафанов и кокошников.
Что может удивить: аудиосопровождение — "поющие" костюмы с записями фольклорных ансамблей.
В экспозиции сотни образцов праздничной народной одежды, головных уборов, украшений, а также вышивки, ткачества и золотного кружева. Коллекцию собрала Наталья Шабельская в конце XIX века. Благодаря ей можно увидеть, как выглядели жители Новгородской, Рязанской и других губерний, чем украшали себя, какие были аксессуары. Исторические предметы соседствуют с фарфором и текстилем современных художников, а на мастер-классах посетителям предлагают сделать собственный кокошник или освоить основы золотного шитья.
5. "Дзига Вертов. Кино-глаз"
Плакат-реклама к кинофильму "Кино-глаз", 1924
Центр "Зотов", Москва
С 26 февраля до 26 июля
Зачем идти: отметить 130-летие авангардного режиссера.
Что может удивить: монтажный стол, где каждый может собрать из кадров целый фильм.
Дзига Вертов — ключевая фигура советского киноавангарда и пионер документального кино. Его идеи сильно повлияли на кинематограф XX века и до сих пор используются в клипах и коротких видео в соцсетях. Это выставка-фильм: маршрут проходит через залы "Век кино", "Кинонеделя", "Киноправда", "Киноглаз", "Человек с киноаппаратом", "Энтузиазм", "Сказка о великане" и "После Вертова".
6. "Сретение"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИкона "Симеон Богоприимец" (конец XVII в.) из Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле
Галерея "Купол", Москва
До 1 марта
Зачем идти: замедлиться в большом городе.
Что может удивить: некоторые произведения написаны с благословения священника.
Традиционный сюжет и для иконописи, и для русской живописи — встреча Симеона Богоприимца и Святого семейства в храме. Однако художник Сергей Копылов предлагает более широкое прочтение. Это и встреча Нового Завета с Ветхим, и переход от зимы к весне в народном календаре, и диалог человека с самим собой. Философская выставка, способная заменить сеанс медитации.
7. "Ход коня"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШахматы в одном из творческих пространств на территории Дома творчества писателей в поселке Переделкино в Москве
Дом творчества Переделкино
С конца февраля — начала марта
Зачем идти: открывать музейный дом "Первая дача".
Что может удивить: исторический кабинет Виктора Шкловского.
В отреставрированном коттедже "Первая дача" на территории Дома творчества Переделкино открывается музей. На втором этаже — кабинет писателя Виктора Шкловского, медиакомната в бывшей комнате Геннадия Шпаликова, экспозиция "Хроники Переделкина" и звуковой архив с голосами жителей поселка. А на первом — выставки. Экспозиция "Ход коня" посвящена Шкловскому.
8. "Импрессионизм с русской душой"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКартина Константина Коровина "Пейзаж с лодкой". 1917
Галерея "Каретный сарай", Серпуховский историко-художественный музей
До 16 августа
Зачем идти: зарядиться хорошим настроением.
Что может удивить: редкие имена — например, Константин Вещилов, виртуозно писавший снег.
В Серпухове знают: русский импрессионизм — особенный. Проникновенный, созерцательный и очень родной. Выставка объединила работы более 50 мастеров — Константина Коровина, Абрама Архипова, Давида Бурлюка, Константина Юона, Игоря Грабаря, Василия Жуковского, Алексея Степанова и других. Вместе с ними зритель отправляется в путешествие по русским городам, усадьбам и селам. А чтобы погружение было полным, в экспозиции есть мультимедиа, интерактивные зоны и ольфакторное сопровождение.
9. "РУниверсум"
Петровский путевой дворец
С 20 февраля до 18 марта
Зачем идти: узнать больше о народных традициях и услышать пастуший рожок.
Что может удивить: инсталляция крестьянского календаря — месяцеслова.
Проект "РУниверсум", посвященный корневым русским традициям, занимает три зала Путевого дворца. В первом — световая инсталляция "Сон, да не сон" художника Александра Шарапова. Во втором — арт-объект "Месяцеслов" — крестьянский календарь, объединяющий сельскохозяйственный цикл, церковные праздники и бытовые поверья. Мультисенсорный: дополнен звуками по месяцам года (от треска льда до народных песен) и запахами трав, смолы. В третьем зале — подлинные предметы хуторского быта из собрания Ирины Узденовой.
10. "Эрарта Премия"
CC BY 3.0 / Erarta / Санкт-Петербург, Васильевский остров, ул. 29-я Линия, дом 2, Музей современного искусства ЭрартаМузей современного искусства Эрарта
Музей Эрарта, Санкт-Петербург
До 20 апреля
Зачем идти: проголосовать за работу современного художника.
Что может удивить: неожиданные техники — от мозаики до пирографии.
В экспозиции представлены 40 современных авторов и самые разные форматы — от живописи и скульптуры до объектов, вырубленных топором или выложенных из печенья. Главный приз — 3,5 миллиона рублей. Победителя определит голосование зрителей.