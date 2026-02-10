От кокошников до импрессионизма: самые яркие выставки февраля

На фотовыставке в рамках XII Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в новой Третьяковке

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. В Музее русского импрессионизма — маскарад, в Манеже — дикая природа, а в Петровском путевом дворце — народные традиции. Наиболее интересные вернисажи последнего зимнего месяца — в материале РИА Новости.

1. "Под маской"

© Public domain Репродукция картины художника Сергея Судейкина "Пантомима". 1914 © Public domain Репродукция картины художника Сергея Судейкина "Пантомима". 1914

Музей русского импрессионизма, Москва

С 13 февраля до 24 мая

Зачем идти: окунуться в атмосферу живописного маскарада.

Что может удивить: обилие образов — от античных богов до средневековых рыцарей и прекрасных маркиз.

В этом году Музей русского импрессионизма отмечает десятилетие. "Под маской" — первая выставка юбилейного сезона. Экспозиция посвящена карнавалам и маскарадам от эпохи Николая I до советских праздников в парках. К каждому поводу модники и модницы заранее готовили костюмы, залы и уличные пространства оформляли ведущие художники своего времени. Среди экспонатов — работы Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Сергея Виноградова, Абрама Архипова.

2. "Праздник Весны. Новый год в старом Пекине"

© Public domain Репродукция работы художника Ци Байши "Осенняя цикада на цветках лапины" © Public domain Репродукция работы художника Ци Байши "Осенняя цикада на цветках лапины"

Музей Москвы, Москва

С 17 февраля до 31 мая

Зачем идти: отметить Новый год по китайскому лунно-солнечному календарю.

Что может удивить: необычные праздничные традиции — в частности, сжигание денег на алтаре предков.

Праздник Весны (Чуньцзе, 春节) в Китае — 17 февраля, в этот день и открывается выставка. Это что-то вроде нашей Масленицы: пробуждение природы, начало сельскохозяйственного цикла. В экспозиции три раздела: "Подготовка", "Встреча" и "Празднование". Посетители пройдут этапы от уборки дома и покупки фейерверков до запуска фонариков. А заодно узнают, почему в Пекине лепят снеговиков в виде львов, едят боярышник в карамели и запускают воздушных змеев в форме ласточек.

3. "Первозданная Россия"

Центральный выставочный зал "Манеж", Москва

До 5 марта

Зачем идти: в путешествие по красотам природы. совершить в путешествие по красотам природы.

Что может удивить: экологические инициативы, включая "Всероссийскую перепись воробьев — 2026".

Общероссийский фестиваль "Первозданная Россия" — крупнейшая в Европе выставка фотографий дикой природы. Медведи на фоне вулканов Камчатки, песцы в снегах Арктики, росомахи на плато Путорана — представлены снимки из 56 заповедников и национальных парков страны. Более 400 крупноформатных работ представлены в 40 тематических разделах.

4. "Великолепие русского костюма"

Музей-заповедник "Царицыно" (Хлебный дом), Москва

До 7 июня

Зачем идти: поразиться яркости народных сарафанов и кокошников.

Что может удивить: аудиосопровождение — "поющие" костюмы с записями фольклорных ансамблей.

В экспозиции сотни образцов праздничной народной одежды, головных уборов, украшений, а также вышивки, ткачества и золотного кружева. Коллекцию собрала Наталья Шабельская в конце XIX века. Благодаря ей можно увидеть, как выглядели жители Новгородской, Рязанской и других губерний, чем украшали себя, какие были аксессуары. Исторические предметы соседствуют с фарфором и текстилем современных художников, а на мастер-классах посетителям предлагают сделать собственный кокошник или освоить основы золотного шитья.

5. "Дзига Вертов. Кино-глаз"

Центр "Зотов", Москва

С 26 февраля до 26 июля

Что может удивить: монтажный стол, где каждый может собрать из кадров целый фильм.

Дзига Вертов — ключевая фигура советского киноавангарда и пионер документального кино. Его идеи сильно повлияли на кинематограф XX века и до сих пор используются в клипах и коротких видео в соцсетях. Это выставка-фильм: маршрут проходит через залы "Век кино", "Кинонеделя", "Киноправда", "Киноглаз", "Человек с киноаппаратом", "Энтузиазм", "Сказка о великане" и "После Вертова".

6. "Сретение"

Галерея "Купол", Москва

До 1 марта

Зачем идти: замедлиться в большом городе.

Что может удивить: некоторые произведения написаны с благословения священника.

Традиционный сюжет и для иконописи, и для русской живописи — встреча Симеона Богоприимца и Святого семейства в храме. Однако художник Сергей Копылов предлагает более широкое прочтение. Это и встреча Нового Завета с Ветхим, и переход от зимы к весне в народном календаре, и диалог человека с самим собой. Философская выставка, способная заменить сеанс медитации.

7. "Ход коня"

Дом творчества Переделкино



С конца февраля — начала марта

Зачем идти: открывать музейный дом "Первая дача".

Что может удивить: исторический кабинет Виктора Шкловского.

В отреставрированном коттедже "Первая дача" на территории Дома творчества Переделкино открывается музей. На втором этаже — кабинет писателя Виктора Шкловского, медиакомната в бывшей комнате Геннадия Шпаликова, экспозиция "Хроники Переделкина" и звуковой архив с голосами жителей поселка. А на первом — выставки. Экспозиция "Ход коня" посвящена Шкловскому.

8. "Импрессионизм с русской душой"

Галерея "Каретный сарай", Серпуховский историко-художественный музей

До 16 августа

Что может удивить: редкие имена — например, Константин Вещилов, виртуозно писавший снег.

В Серпухове знают: русский импрессионизм — особенный. Проникновенный, созерцательный и очень родной. Выставка объединила работы более 50 мастеров — Константина Коровина, Абрама Архипова, Давида Бурлюка, Константина Юона, Игоря Грабаря, Василия Жуковского, Алексея Степанова и других. Вместе с ними зритель отправляется в путешествие по русским городам, усадьбам и селам. А чтобы погружение было полным, в экспозиции есть мультимедиа, интерактивные зоны и ольфакторное сопровождение.

9. "РУниверсум"

Петровский путевой дворец, Москва

С 20 февраля до 18 марта

Зачем идти: узнать больше о народных традициях и услышать пастуший рожок.

Что может удивить: инсталляция крестьянского календаря — месяцеслова.

Проект "РУниверсум", посвященный корневым русским традициям, занимает три зала Путевого дворца. В первом — световая инсталляция "Сон, да не сон" художника Александра Шарапова. Во втором — арт-объект "Месяцеслов" — крестьянский календарь, объединяющий сельскохозяйственный цикл, церковные праздники и бытовые поверья. Мультисенсорный: дополнен звуками по месяцам года (от треска льда до народных песен) и запахами трав, смолы. В третьем зале — подлинные предметы хуторского быта из собрания Ирины Узденовой.

10. "Эрарта Премия"

Музей Эрарта, Санкт-Петербург

До 20 апреля

Зачем идти: за работу современного художника. проголосовать за работу современного художника.

Что может удивить: неожиданные техники — от мозаики до пирографии.