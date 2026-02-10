https://ria.ru/20260210/spartak-2073504948.html
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" на сборах в ОАЭ
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" на сборах в ОАЭ
Московский "Спартак" сыграл вничью с казахстанской "Астаной" в заключительном товарищеском матче на втором этапе сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
оаэ
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" в заключительном матче второго сбора в ОАЭ