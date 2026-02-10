Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" на сборах в ОАЭ
Футбол
 
18:43 10.02.2026
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" на сборах в ОАЭ
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" на сборах в ОАЭ
Московский "Спартак" сыграл вничью с казахстанской "Астаной" в заключительном товарищеском матче на втором этапе сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
спорт, оаэ, акрон, александер джику, роберто фернандес, жилсон беншимол, спартак москва, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" в заключительном матче второго сбора в ОАЭ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" сыграл вничью с казахстанской "Астаной" в заключительном товарищеском матче на втором этапе сборов в ОАЭ.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "Спартака" гол забил Александер Джику (11-я минута).
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
В другом товарищеском матче тольяттинский "Акрон" обыграл китайский клуб "Далянь" со счетом 2:1. В составе российской команды голы забили Роберто Фернандес и Жилсон Беншимол.
