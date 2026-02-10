Мюнхенская речь Владимира Путина (2007)

Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"

За год до окончания своего второго президентского срока, 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Это выступление называют Мюнхенской речью президента Путина. Оно стало поворотным моментом в российской внешней политике.

Содержание речи

Глава российского государства открыто и местами откровенно изложил позицию Москвы по таким проблемам, как ядерная программа Ирана, расширение НАТО и реформа ООН.

Владимир Путин начал свою речь эмоционально . "Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами", – сказал тогда президент.

Постановка проблем

Российский президент констатировал кризисное состояние сложившейся системы международно-правовых отношений: "Никто уже не чувствует себя в безопасности, никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной".

Причина того, что право играет все меньшее значение в международных отношениях – использование силы в обход Устава ООН. "Не надо подменять ООН ни НАТО, ни Евросоюзом. ...Когда ООН будет реально объединять силы международного сообщества, ...когда мы избавимся от пренебрежения международным правом, то ситуация может измениться", – отметил Путин.

Генеральная линия путинской речи – опасения и предостережения по поводу вмешательства в дела независимых государств со стороны третьих стран.

"Чуть ли не вся система права одного государства, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?" – говорил российский президент.

© AP Photo / Murad Sezer Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 © AP Photo / Murad Sezer Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004

Особую тревогу у Путина вызывало "гипертрофированное применение силы в международных делах – военной силы – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов". При этом Путин подчеркивал, что попытки вмешиваться во внутренние дела и тем более применять силу не решают проблем, а только усугубляют их и выводят на новый уровень. "Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и экономическом плане", – резюмировал Путин.

Роль международных организаций

"Убежден, единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН", – отметил Путин.

Российский президент обратил внимание на то, что некоторые страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными.

В то же время он признал, что смотреть безучастно на различные внутренние конфликты, на действия авторитарных режимов, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) нельзя. Но при этом президент высказал мнение, что таким угрозам можно противостоять и мирно.

"Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране? Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима – мирная трансформация! И какого режима! С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия! Почему же сейчас, при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять?", – отметил российский президент.

В Мюнхене Владимир Путин подверг критике и ситуацию вокруг ОБСЕ. "ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран", – сказал он.

Россия и НАТО

Заметное место в выступлении российского президента занял вопрос отношений России и НАТО. Путин, в частности, высказал мнение о том, что процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе.

"Это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить – против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит", – отметил он.

Путин напомнил слушателям слова бывшего Генерального секретаря НАТО Манферда Вернера, который 17 мая 1990 года, выступая в Брюсселе, говорил: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". "И где эти гарантии?" – задавал риторический вопрос российский лидер.

По словам Путина, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам никоим образом не связано "с преодолением глобальных угроз", в первую очередь – терроризма.

Напомнил Владимир Путин и о том, что в 1980-е годы СССР и США подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года; прекратил действие 2 августа 2019 года). "Универсального характера этому документу придано не было", и потому сегодня "такие ракеты имеют целый ряд стран – КНДР, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан и Израиль", – заявил президент.

Косвенно был упомянут Владимиром Путиным договор об ограничении систем ПРО (1972, США окончательно вышли из договора 13 июня 2002 года). По словам президента, Россия готова дать "ассиметричный ответ" на развертывание ПРО в Восточной Европе. Сообщив, что "у нас есть такое оружие, которое ее (систему ПРО) преодолевает", Владимир Путин добавил, что такой ответ России никак не направлен против Соединенных Штатов – правда, в той мере, в какой "система ПРО не направлена против нас".

Угрозы России

Впрочем, по мнению главы российского государства, создание системы ПРО – это угроза не только для России, но и для всего мира: "Гипотетически мы исходим из того, что наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил полностью будет нейтрализована. Это означает, что баланс будет нарушен и у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности, а значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а возможно, в глобальных конфликтах".

Владимир Путин не обошел вниманием и вопрос распространения ядерных технологий. Отметив, что "тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения" подпитывает доминирование фактора силы, установившееся в международных отношениях, он призвал к разумному решению иранской ядерной проблемы. По его словам, "если международное сообщество не выработает разумное решение этого конфликта, мир и дальше будут сотрясать подобные дестабилизирующие кризисы".

© NASA Старт космического корабля Dragon с мыса Канаверал, США © NASA Старт космического корабля Dragon с мыса Канаверал, США

Еще одна проблема, о которой упомянул Владимир Путин и которая также связана с политикой США, – это милитаризация космоса. Последствия этой милитаризации, по его словам, могут быть "не меньшие, чем начало ядерной эры".

Также Владимир Путин дал некоторые пояснения относительно российской энергетической политики. Он заявил, что Россию "не очень устраивает" Энергетическая хартия (политическая декларация намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом), а потому ратифицировать ее Москва не намерена. Во-вторых, президент повторил, что "цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа". И он отметил, что Россия открыта для сотрудничества в энергетической сфере, а зарубежные компании участвуют в крупнейших энергетических проектах в стране.

Дав зримый пример "стабильности и открытости" российской экономики, президент перешел к внутренней политике. Опровергнув утверждения об "однополярности российского правительства", он отметил, что Россия стремится к многопартийной системе и все изменения в избирательном законодательстве направлены на это.

"Россию постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят", – заметил Путин. Эта же мысль просматривается и в его словах о том, что Россия хотела бы работать "с ответственными и самостоятельными партнерами" над "строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех".

"Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сейчас", – резюмировал Путин.

Мюнхен — новый Фултон?

© AP Photo Фултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года © AP Photo Фултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года

Западные политики, находившиеся в зале, подвергли критике выступление президента России, не увидев в положениях этой речи ничего конструктивного, а критику в свой адрес восприняли как возрождение политических амбиций у российского руководства. Кое-кто сравнил это выступление с Фултонской речью Черчилля, провозгласившего "холодную войну", как, например, сенатор США от Демократической партии Джозеф Либерман, заявивший, что "речь Путина была провокационна и сильно отдавала духом "холодной войны". Генеральный секретарь НАТО (2004-2009) Яап де Хооп Схеффер заявил, что разочарован заявлением Путина о том, что расширение альянса является "серьезным фактором, провоцирующим снижение взаимного доверия".

Последствия

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мюнхенскую речь Владимира Путина важнейшим политическим событием года на международной арене.

В течение последующих лет после речи Путина Россия из "региональной державы" снова превратилась в одного из лидеров мировой политики . Страна заставила мир уважать себя и прислушиваться к своему мнению. Эксперты отмечают, что многое из того, о чем Владимир Путин говорил в Мюнхене (двойные стандарты, идеологические стереотипы, шаблоны блокового мышления), по-прежнему мешает отношениям России и Запада.