Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении

Для регистрации необходимо скачать приложение на смартфон, выбрать страну и ввести номер телефона. После ввода проверочного кода из SMS и согласия на синхронизацию контактов регистрация завершается. Платформа предусматривает возможность включения двухфакторной аутентификации для усиления безопасности.