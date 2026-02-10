Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/max-2073452218.html
Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении
Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении - РИА Новости, 10.02.2026
Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении
Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей Туркмении, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:40:00+03:00
2026-02-10T14:40:00+03:00
в мире
туркмения
россия
белоруссия
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072775114_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f8900fcc2e7eeccefaae87f5cf6d2c74.jpg
https://ria.ru/20260204/max-web-versiya-2072194784.html
https://ria.ru/20260208/max-2072965959.html
туркмения
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072775114_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_096995f63e1fe5cb0c3a6e437e2b832d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, туркмения, россия, белоруссия, мессенджер max
В мире, Туркмения, Россия, Белоруссия, Мессенджер Max
Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении

Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей Туркмении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей Туркмении, убедился корреспондент РИА Новости.
Пользователи в Туркмении могут зарегистрироваться в национальном мессенджере по номеру телефона местного мобильного оператора TM Cell. После регистрации и добавления контактов становятся доступны функции обмена сообщениями и совершения звонков.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
MAX Web: как зайти через браузер без установки и обзор функций
4 февраля, 14:07
Помимо Туркмении, MAX доступен для пользователей из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, а также Таиланда, ОАЭ, Лаоса, Малайзии и Индонезии.
Для регистрации необходимо скачать приложение на смартфон, выбрать страну и ввести номер телефона. После ввода проверочного кода из SMS и согласия на синхронизацию контактов регистрация завершается. Платформа предусматривает возможность включения двухфакторной аутентификации для усиления безопасности.
Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
MAX - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными
8 февраля, 02:29
 
В миреТуркменияРоссияБелоруссияМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала