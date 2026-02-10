Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении

АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей Туркмении, убедился корреспондент РИА Новости.
Пользователи в Туркмении могут зарегистрироваться в национальном мессенджере по номеру телефона местного мобильного оператора TM Cell. После регистрации и добавления контактов становятся доступны функции обмена сообщениями и совершения звонков.
Помимо Туркмении, MAX доступен для пользователей из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, а также Таиланда, ОАЭ, Лаоса, Малайзии и Индонезии.
Для регистрации необходимо скачать приложение на смартфон, выбрать страну и ввести номер телефона. После ввода проверочного кода из SMS и согласия на синхронизацию контактов регистрация завершается. Платформа предусматривает возможность включения двухфакторной аутентификации для усиления безопасности.
Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.