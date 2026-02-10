Рейтинг@Mail.ru
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
01:05 10.02.2026
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
диана дэвис
глеб смолкин
зимние олимпийские игры 2026
поль пуарье
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкДиана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Представители Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, показали 13-й результат в ритмическом танце на зимних Олимпийских играх в Италии.
Дэвис и Смолкин получили за свое выступление 77,15 балла. Лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (90,18 балла), вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (89,72), третьими - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18).
Произвольный танец фигуристы представят в среду, 11 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Коростелев, Непряева и Гуменник выступят на Олимпиаде во вторник
10 февраля, 00:20
 
