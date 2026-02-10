https://ria.ru/20260210/devis-2073333419.html
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде
Представители Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, показали 13-й результат в ритмическом танце на зимних Олимпийских играх... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
диана дэвис
глеб смолкин
зимние олимпийские игры 2026
поль пуарье
спорт, диана дэвис, глеб смолкин, зимние олимпийские игры 2026, поль пуарье
Дэвис и Смолкин идут 13-ми после ритм-танца на Олимпиаде
