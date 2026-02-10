https://ria.ru/20260210/bilety-2073525120.html
Российская болельщица сдала билеты на парные соревнования на Олимпиаде
Одна из российских болельщиц на Олимпийских играх в Милане заявила, что сдала билеты на парные соревнования после снятия российских фигуристов, передает... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
