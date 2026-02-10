Рейтинг@Mail.ru
Российская болельщица сдала билеты на парные соревнования на Олимпиаде
Фигурное катание
 
20:57 10.02.2026
Российская болельщица сдала билеты на парные соревнования на Олимпиаде
Российская болельщица сдала билеты на парные соревнования на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Российская болельщица сдала билеты на парные соревнования на Олимпиаде
Одна из российских болельщиц на Олимпийских играх в Милане заявила, что сдала билеты на парные соревнования после снятия российских фигуристов, передает... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
москва
валерия (алла перфилова)
зимние олимпийские игры 2026
москва
Российская болельщица сдала билеты на парные соревнования на Олимпиаде

Одна из болельщиц на Олимпиаде заявила, что сдала билеты на парные соревнования

Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026
Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Болельщики на соревнованиях зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. Одна из российских болельщиц на Олимпийских играх в Милане заявила, что сдала билеты на парные соревнования после снятия российских фигуристов, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я очень хотела посетить все соревнования, но когда сняли наших фигуристов-парников, то я сказала, что смотреть на это не буду, потому что без нас этот вид фигурного катания смотреть невозможно", - рассказала РИА Новости Валерия из Москвы.
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
