"Ахмат" расторг контракт с тунисским защитником
Грозненский "Ахмат" завершил сотрудничество с защитником Надером Гандри, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
