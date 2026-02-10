Рейтинг@Mail.ru
11:48 10.02.2026 (обновлено: 12:08 10.02.2026)
"Ахмат" расторг контракт с тунисским защитником
"Ахмат" расторг контракт с тунисским защитником
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" завершил сотрудничество с защитником Надером Гандри, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт с 30-летним игроком из Туниса расторгнут по обоюдному согласию. Отмечается, что он покинул тренировочный сбор команды.
Гандри представлял "Ахмат" с февраля 2024 года и забил за клуб пять голов в 63 матчах. Родившийся во Франции игрок начал взрослую карьеру в составе местного "Арль-Авиньона", также выступал за тунисский "Клуб Африкен", бельгийские "Антверпен" и "Вестерло", болгарскую "Славию" и "Аджман" из ОАЭ. В составе национальной команды провел 19 матчей.
Футболист Ахмата Фелиппе Кардосо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги
2 февраля, 21:32
 
