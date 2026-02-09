Москва и Петербург возглавили рейтинг регионов по вкладам населения

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по вкладам населения, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Прирост объема вкладов

Темпы прироста вкладов населения в 2025 году заметно снизились после двух лет рекордного увеличения. Согласно статистике Банка России, объем вкладов в банках (здесь и далее с учетом средств на счетах эскроу) за год вырос на 14,5 процентных пунктов, тогда как в 2024 и 2023 годах прирост составил 25,1 и 24,1 процентных пункта соответственно. При этом объем вкладов населения в денежном выражении увеличился на 9,2 триллиона рублей и по итогам года составил 72,6 триллиона рублей.

Для сравнения, прирост вкладов в рекордном по темпам 2024 году составил 12,7 триллиона рублей, а в 2023 году – 9,8 триллиона рублей. Таким образом, несмотря на заметное замедление темпов в процентных пунктах, абсолютный прирост остается очень большим, что свидетельствует о сохранении высокой склонности населения к сбережениям.

В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 497 тысяч рублей. Однако в различных регионах страны ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается в десятки раз.

Для оценки ситуации со вкладами населения в регионах России эксперты РИА Новости провели исследование и составили восьмой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Вклады на счетах в банках есть не у каждого гражданина, и размеры вкладов существенно отличаются между собой, тем не менее, среднее значение в этом исследовании позволяет оценить межрегиональные различия.

Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата . Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2026 года к объему вкладов на 1 января 2025 года.

Москва в лидерах

Согласно результатам исследования, средний объем вкладов на одного жителя отличается почти в 70 раз между регионом-лидером и регионом, замыкающим рейтинг. Возглавляет список, как и ранее, Москва. Среднедушевой объём банковских вкладов в столице, согласно рейтингу, достигает 1,8 миллиона рублей.

При этом показатель Москвы почти вдвое превышает результат Санкт-Петербурга , а большинство других регионов он превышает в десятки раз. Как объясняют эксперты, лидерство столицы обусловлено высокой концентрацией состоятельных граждан, которые живут и хранят свои сбережения именно в Москве. И если доля населения столицы от общероссийского показателя составляет около 10%, то доля банковских вкладов – почти треть, что наглядно отражает высокую степень концентрации финансовых ресурсов в Москве.

Наименьший объем вкладов в банках на душу населения - в Республике Ингушетия (26,4 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике, где в среднем приходится 31,5 тысяча рублей вкладов на человека. Также в число регионов с невысоким значением вошли Дагестан (61,6 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (87,5 тысяч рублей), Кабардино-Балкария (93 тысячи рублей), Тува (112 тысяч руб.), Калмыкия (134 тысячи руб.), Республика Алтай (138 тысяч руб.), Адыгея (147 тысяч руб.) и Северная Осетия (163 тысячи руб.). Как видно, последняя пятерка рейтинга представлена республиками Северного Кавказа , что традиционно коррелирует с более низким уровнем доходов населения. Кроме того, невысокие показатели в этих регионах можно объяснить менее развитой сетью банковских услуг.

Прирост депозитов

Согласно результатам исследования, в четырех регионах среднедушевой прирост вкладов в 2025 году превысил 30 процентных пунктов. Еще в 29 регионах увеличение депозитов находилось в диапазоне от 20 до 30 процентных пунктов, и только в шести регионах прирост составил менее 10 процентных пунктов. Лидером по приросту объема вкладов в 2025 году стал Севастополь , где вклады выросли на 36 процентных пунктов. На второй и третьей позициях по динамике расположились Курская область Забайкальский край с ростом в 35 и 34 процентных пункта соответственно.

В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за 2025 год составил 63 тысячи рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. Таким образом, эта сумма лишь немногим меньше средних номинальных доходов в России за месяц.

Лидером по приросту вкладов на душу населения стал Санкт-Петербург, где за год показатель вырос на 222 тысячи рублей. Это наилучший абсолютный результат, и эта сумма сопоставима с общим объёмом вкладов в некоторых регионах. На втором месте находится Чукотский автономный округ с приростом в 110 тысяч рублей на человека. В Магаданской области, Ненецком автономном округе и Костромской области жителям удалось за 2025 год скопить и положить в банки 108, 104 и 98 тысячи рублей, соответственно. Сбережения в Москве за 2025 год выросли на 97 тысяч рублей в среднем на человека, что соответствует шестому месту по приросту вкладов.

Средний объем вкладов

В среднем по России соотношение вклада к ежемесячному доходу находится на уровне семи месяцев, то есть при потере дохода на вклад можно прожить семь месяцев при сохранении прежнего уровня потребления. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,6, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода.