В Южной Корее почтили память моряков с "Варяга" и "Корейца"

© Фото : РИА Новости Торжественная церемония возложения цветов к монументу морякам с "Варяга" и канонерской лодки "Кореец" в Инчхоне, Южная Корея

ИНЧХОН (Южная Корея), 9 фев - РИА Новости. Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в преддверии Дня дипломата и в годовщину гибели экипажа крейсера "Варяг" почтили память павших, возложив цветы к монументу морякам с "Варяга" и канонерской лодки "Кореец" в южнокорейском городе Инчхон, передает корреспондент РИА Новости.

Российская делегация вместе с соотечественниками в понедельник утром спустила на воду в бухте Инчхона венок в память о "Варяге" и "Корейце", а затем возложила цветы к монументу русским морякам и сделала памятные фотографии.

Южной Корее В мероприятии принял участие посол РФ Георгий Зиновьев , военный атташе при посольстве РФ в Республике Корея Николай Марченко, торгпред РФ в Сеуле Алексей Сапетко, почётный генконсул России в Инчхоне Чон Хон, сотрудники посольства, российские граждане, школьники.

В речи перед гражданами посол приветствовал сотрудников российских загранучреждений, посольства, торгпредства, соотечественников, учеников лицея им. М. В. Ломоносова в Сувоне, отметив, что их участие говорит о "неравнодушном отношении" к истории, следам пребывания России на корейской земле.

Зиновьев отметил, что 9 февраля - особенный день, когда отмечается память гибели крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец ", и их история осталась в памяти народа.

"Это неразрывная связь истории России, истории Кореи и связь подвига наших военных и работы российских дипломатов", - заявил посол.

Он пояснил, что россияне ежегодно собираются в Инчхоне у мемориала русским морякам, чтобы почтить их память, но эта дата также предваряет День дипломата, который отмечают 10 февраля.

"Так получилось, что эти два праздника почти совпадают... Крейсер "Варяг" находился здесь прежде всего с целью защиты российской дипломатической миссии. Поэтому органично получилось, что эти два праздника для нас не разделяются на корейской земле", - отметил Зиновьев.

Он напомнил, что после поражения России в Русско-японской войне Корея оказалась под контролем Японии и в 1910 году утратила независимость. И борьба корейских патриотов против японского владычества завершилась успехом лишь после разгрома Японии во Второй мировой войне, решающий вклад в который внес Советский Союз, разгромив японские войска на Дальнем Востоке , в том числе на Корейском полуострове

"Многие советские солдаты и офицеры отдали свою жизнь за свободу и независимость Кореи. Мы помним эти события и чтим память наших героев в этот день тоже", - сказал посол.

Зиновьев добавил, что бойцы российской армии и сейчас, как и во времена Второй мировой войны, "тяжелым ратным трудом" отстаивают свободу, независимость, суверенитет и безопасность нашей Родины.

Посол также выразил признательность южнорейской стороне, которая помнит о подвиге крейсера "Варяг" и помогает каждый год проводить эту важную церемонию. В 2004 году, когда отмечалось столетие подвига "Варяга", в Инчхоне был воздвигнут монумент русским матросам и офицерам, а в 2011 году площадь, где он находится, получила название площади Санкт-Петербурга

"Мы признательны за то содействие, которое мы получаем в сохранении памяти наших героев, которое священно для всех россиян, и особенно для тех, кому довелось жить и работать в Корее", - заявил посол.

Бой у Чемульпо

Расположенное в 30 километрах от столицы местечко Чемульпо после открытия для международной торговли в 1883 году быстро стало центром притяжения интересов иностранных государств. На следующий год после установления в 1884 году дипломатических отношений между Россией и Кореей в Чемульпо было открыто вице-консульство. Служившие в морской таможне Инчхона российские подданные проектировали первую трамвайную линию до Хансона (Сеула), участвовали в возведении причала, строительстве первых в Корее зданий западного типа. В Чемульпо работало представительство морского пароходства Китайско-Восточной железной дороги, обслуживавшее рейсы в город Дальний (ныне Далянь КНР ), арендованный Россией у Цинской империи в составе Ляодунского полуострова в 1898 году. В порту Чемульпо также находились корабли Тихоокеанской эскадры и имелись собственные склады с запасом угля.

Столкновение интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее привело к войне, начавшейся в ночь на 9 февраля 1904 года нападением японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре и блокированием бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Чемульпо. Российские корабли, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. За час боя русские моряки сумели уничтожить один эсминец и нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам, но и сами, понеся тяжелые потери, не смогли продолжить бой и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата и сдачи в плен, "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен.

Память о подвиге "Варяга"

"Варяг" незадолго до окончания войны был поднят японцами и после ремонта включен в состав собственного флота, а "Кореец" отправлен на слом. Многие предметы с российских кораблей демонстрировались в качестве военных трофеев и использовались для патриотического воспитания в местных школах для японцев. В результате освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году большая часть реликвий перешла на хранение в муниципальный музей Инчхона. Но обрести вторую жизнь им удалось лишь после активизации российско-южнокорейских связей в начале нового столетия.