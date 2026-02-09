Рейтинг@Mail.ru
В сборной России отметили роль Сафонова в разгромной победе "ПСЖ"
Футбол
 
14:52 09.02.2026 (обновлено: 14:56 09.02.2026)
В сборной России отметили роль Сафонова в разгромной победе "ПСЖ"
В сборной России отметили роль Сафонова в разгромной победе "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
В сборной России отметили роль Сафонова в разгромной победе "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что вратарь национальной команды Матвей Сафонов внес весомый вклад в крупную... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T14:52:00+03:00
2026-02-09T14:56:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
виталий кафанов
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
Новости
В сборной России отметили роль Сафонова в разгромной победе "ПСЖ"

Кафанов: Сафонов внес весомый вклад в крупную победу "ПСЖ" над "Марселем"

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что вратарь национальной команды Матвей Сафонов внес весомый вклад в крупную победу "Пари Сен-Жермен" над "Марселем".
"ПСЖ" в воскресенье на своем поле разгромил "Марсель" (5:0) в 21-м туре чемпионата Франции. Сафонов отыграл весь матч и отметился тремя сейвами.
«
"Марсель" - один из прямых конкурентов парижан в борьбе за чемпионство, поэтому матч был очень важный. Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Перед этой встречей "Марсель" был лидером по числу забитых мячей, и свои голевые шансы соперник "ПСЖ" имел. В нужные моменты - сначала при счете 1:0, а потом в начале второго тайма - Матвей выручил свою команду, в противном случае игра могла пойти по другому сценарию", - сказал Кафанов.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
08 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
ПСЖ
5 : 0
Марсель
12‎’‎ • Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
37‎’‎ • Усман Дембеле
(Senny Mayulu)
64‎’‎ • Факундо Медина (А)
66‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
74‎’‎ • Ли Кан Ин
(Senny Mayulu)
«
"В этом матче Матвею пришлось играть и на выходах, и в ситуациях один против одного, и страховать защитников. Он сделал много длинных передач, больше половины из которых были точными. Это очень хороший показатель. Матвей внес свой вклад в эту крупную победу, и болельщики могут поздравить его с еще одним "сухариком", - добавил тренер вратарей сборной России.
Сафонов провел третий матч за команду кряду, вернувшись в состав после восстановления от перелома руки. Он сыграл седьмую встречу за клуб в текущем сезоне и в третий раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Поднимал миллионы с Роналду: зачем "Зениту" скандальная звезда
