В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком

Прощание с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пройдет в среду, сообщила... РИА Новости, 09.02.2026
Прощание с убитым 9-летним мальчиком из Петербурга пройдет в среду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Прощание с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пройдет в среду, сообщила инициативная группа жителей города, организовавшая сбор средств на похороны ребенка.
"Прощание состоится в среду, 11 февраля, ориентировочно около часа дня (с возможным отклонением плюс-минус час). Все, кто хочет выразить свою скорбь и проводить (мальчика – ред.) в последний путь, смогут сделать это на Южном кладбище, на центральной площади у часовни", – говорится на странице инициативной группы в соцсети "ВКонтакте".
Нанее СК
возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области
. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.