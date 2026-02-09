В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Прощание с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пройдет в среду, сообщила инициативная группа жителей города, организовавшая сбор средств на похороны ребенка.

"Прощание состоится в среду, 11 февраля, ориентировочно около часа дня (с возможным отклонением плюс-минус час). Все, кто хочет выразить свою скорбь и проводить (мальчика – ред.) в последний путь, смогут сделать это на Южном кладбище, на центральной площади у часовни", – говорится на странице инициативной группы в соцсети "ВКонтакте".