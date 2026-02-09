Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/peterburg-2073326219.html
В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком
В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком - РИА Новости, 09.02.2026
В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком
Прощание с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пройдет в среду, сообщила... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:58:00+03:00
2026-02-09T22:58:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072297841_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5c8b3f0c443eaa5adb45a3f5f205f1fd.jpg
https://ria.ru/20260209/beglov-2073312428.html
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072297841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49bf3c2cf6e7b3d809e9fc0ed6622600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком

Прощание с убитым 9-летним мальчиком из Петербурга пройдет в среду

© Фото : РИА НовостиСтихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике в гипермаркете в Санкт-Петербурге
Стихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике в гипермаркете в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : РИА Новости
Стихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике в гипермаркете в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Прощание с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пройдет в среду, сообщила инициативная группа жителей города, организовавшая сбор средств на похороны ребенка.
"Прощание состоится в среду, 11 февраля, ориентировочно около часа дня (с возможным отклонением плюс-минус час). Все, кто хочет выразить свою скорбь и проводить (мальчика – ред.) в последний путь, смогут сделать это на Южном кладбище, на центральной площади у часовни", – говорится на странице инициативной группы в соцсети "ВКонтакте".
Нанее СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Петербург поучаствует в Годе единства народов России, заявил Беглов
Вчера, 20:33
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала