Глава РЖД рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и поезда для неё идут по графику, сваривается два вагона этого состава, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Он отметил, что в настоящее время на стройке ВСМ работает порядка 16 тысяч человек и порядка 8 тысяч единиц техники.

Глава РЖД напомнил, что строится и российский поезд для ВСМ. Белозеров рассказал, что из 91 ключевой системы 49 изготовлено, проходят испытания и сертификацию, по 12 - получены окончательные заключения, и они уже готовы к эксплуатации.

"Сам поезд: два вагона находятся в сварке. Соответственно, весь набранный темп говорит о том, что мы движемся полным ходом по графику", - заключил Белозеров.