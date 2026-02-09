https://ria.ru/20260209/peterburg-2073153847.html
Глава РЖД рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и поезда для неё идут по графику, сваривается два вагона этого состава, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Мы в графике… Разворот по строительству очень быстро произошел", - сообщил Белозеров
в интервью телеканалу "Россия 24
" о ходе реализации проекта ВСМ Москва
- Санкт-Петербург
.
Он отметил, что в настоящее время на стройке ВСМ работает порядка 16 тысяч человек и порядка 8 тысяч единиц техники.
Глава РЖД
напомнил, что строится и российский поезд для ВСМ. Белозеров рассказал, что из 91 ключевой системы 49 изготовлено, проходят испытания и сертификацию, по 12 - получены окончательные заключения, и они уже готовы к эксплуатации.
"Сам поезд: два вагона находятся в сварке. Соответственно, весь набранный темп говорит о том, что мы движемся полным ходом по графику", - заключил Белозеров.
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы
" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда
до Твери
, сообщал глава Росжелдора
Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
в июле.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.