Рейтинг@Mail.ru
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:48 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/flag-2073091046.html
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже
Болельщик вывесил российский флаг на трибуне парижского стадиона "Парк де Пренс" во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в чемпионате Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T01:48:00+03:00
2026-02-09T01:48:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
чемпионат франции по футболу (лига 1)
пари сен-жермен (псж)
олимпик (марсель)
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073090878_0:590:960:1130_1920x0_80_0_0_961165b29c22fbedd2c95e0bc9856f79.jpg
https://ria.ru/20260209/safonov-2073080688.html
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073090878_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_1b1b79780ef2dd3626528a5dd0aea6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж), олимпик (марсель), париж
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Олимпик (Марсель), Париж
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже

Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" - "Марсель" в Париже

© Фото : Telegram-канал супруги российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марины КондратюкФлаг России на трибуне парижского стадиона "Парк де Пренс" во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в чемпионате Франции по футболу
Флаг России на трибуне парижского стадиона Парк де Пренс во время матча между ПСЖ и Марселем в чемпионате Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Telegram-канал супруги российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марины Кондратюк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Болельщик вывесил российский флаг на трибуне парижского стадиона "Парк де Пренс" во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в чемпионате Франции по футболу.
Встреча между командами прошла в воскресенье и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и не пропустил ни одного мяча, совершив три сейва.
Фотографию триколора на трибунах опубликовала в Telegram-канале супруга российского вратаря "ПСЖ" Марина Кондратюк.
Парижский клуб выиграл седьмой матч лиги кряду и вернулся на первое место турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 51 очко.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сафонов не пропустил в Дерби Франции! А "ПСЖ" ликвидировал "Марсель"
00:50
 
ФутболСпортМатвей СафоновЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Олимпик (Марсель)Париж
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала