https://ria.ru/20260209/flag-2073091046.html
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже
Болельщик вывесил российский флаг на трибуне парижского стадиона "Парк де Пренс" во время матча между "ПСЖ" и "Марселем" в чемпионате Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T01:48:00+03:00
2026-02-09T01:48:00+03:00
2026-02-09T01:48:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
чемпионат франции по футболу (лига 1)
пари сен-жермен (псж)
олимпик (марсель)
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073090878_0:590:960:1130_1920x0_80_0_0_961165b29c22fbedd2c95e0bc9856f79.jpg
https://ria.ru/20260209/safonov-2073080688.html
париж
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073090878_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_1b1b79780ef2dd3626528a5dd0aea6bd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матвей сафонов, чемпионат франции по футболу (лига 1), пари сен-жермен (псж), олимпик (марсель), париж
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Олимпик (Марсель), Париж
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" в Париже
Российский флаг вывесили на трибунах на матче "ПСЖ" - "Марсель" в Париже