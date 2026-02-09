В Петербурге пациент попал в реанимацию после драки в приемном покое

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пациент больницы в Невском район Санкт-Петербурга оказался в реанимации после драки с другим пациентом в приемном покое, его обидчика задержали росгвардейцы, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.
Инцидент произошел в субботу в больнице на проспекте Солидарности, где в приемном покое повздорили два пациента.
"Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из ее участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову... У пострадавшего 49-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Он был помещен в реанимацию", - говорится в сообщении в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Второго участника конфликта, который оказался пьян, задержал вызванный медиками наряд Росгвардии, он доставлен в полицию.
По данным регионального главка МВД РФ, пока задержанный, который ранее был неоднократно судим, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.