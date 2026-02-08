Рейтинг@Mail.ru
"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады
21:20 08.02.2026
"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады
"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады
2026
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады

Горнолыжница Вонн находится в стабильном состоянии после падения на олимпиаде

Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Уже на третий день Олимпиады в Кортине случилось то, что будет обсуждаться в контексте самых запоминающихся моментов Игр. Правда, в негативном контексте. Живая легенда мировых горных лыж американка Линдси Вонн после очередного чудесного возвращения не продержалась на трассе и 15 секунд, а после падения спортсменку пришлось эвакуировать вертолетом. Об удивительной карьере и ее конце, произошедшем на наших глазах, — в материале РИА Новости Спорт.

Большой талант и постоянные травмы

Линдси родилась в Сент-Поле — столице штата Миннесота, где зимние виды спорта исторически занимали важное место в жизни местных. На лыжи ее уже в трехлетнем возрасте поставил отец, который сам был горнолыжником и даже побеждал на юниорском чемпионате США.
Вонн (тогда еще — Килдоу) в семь лет начала побеждать на детских турнирах. Стало понятно, что лететь на горных лыжах со спуска у нее получается на невероятном уровне. Линдси продолжала соревноваться, и в 16 дебютировала на этапе Кубка мира.
Год спустя Вонн впервые покорила олимпийский склон. В Солт-Лейк-Сити юная спортсменка провалила слалом, но показала очень достойный результат в комбинации. Медали были не за горами. В 2004-м Вонн впервые поднялась на пьедестал этапа Кубка мира. Это было именно в Кортине.
До олимпийских наград пришлось терпеть еще шесть лет. В Турине Вонн не добралась до высших мест — помешали в том числе и травмы. Именно тогда Линдси узнала, каково это — эвакуироваться вертолетом с олимпийской трассы.
Сколько переломов и разрывов связок Вонн пережила с тех пор — не сосчитать. В 2007-м она повредила переднюю крестообразную, в 2009-м — левую руку. В 2010-м Вонн стала-таки олимпийской чемпионкой, несмотря на выступление с травмой голени и перелом мизинца на руке. В начале 2013-го она получила разрыв передних и задних "крестов", восстановилась и в декабре получила рецидив на передней связке — пришлось пропустить Сочи-2014.
Перелом лодыжки в 2015-м, ноги и руки — в 2016-м, еще одни "кресты" с переломом — в 2018-м… Тело Вонн явно не выдерживало нагрузок. В 2019-м она ушла из спорта, но ушла в статусе рекордсменки и одной из главных легенд горнолыжных спусков. Линдси — не просто олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, она закончила карьеру в статусе рекордсменки по победам на этапах Кубка мира, четырежды выиграв его общий зачет.
Удивительное возвращение

Несмотря на то, что в 2019 году Вонн завершала карьеру уже в статусе "ветерана", пять лет спустя 40-летняя спортсменка внезапно объявила о своем возвращении. Как это возможно? При таком-то количестве травм…
Вонн почувствовала в себе новые силы после операции по замене коленного сустава, которую она перенесла в апреле 2024 года. После восстановления американка поняла — боли больше нет. И ее снова захватил адреналин.
В декабре 2024-го Вонн вернулась на склоны этапов Кубка мира. Линдси каталась в свое удовольствие, не хватая звезд с неба, однако ее результаты плавно улучшались. После сезона-2024/25 Вонн заявила, что следующая кампания станет для нее последней. Американка мечтала завершить карьеру именно на Олимпийских играх в Италии. На своей любимой трассе в Кортине, где она выигрывала целых девять раз.
Вонн упорно работала, чтобы привести себя в оптимальную форму. Такую, в которой на Олимпиаде она бы не просто совершила прощальный спуск, а действительно поборолась за медали. В декабре 2025 года, за два месяца до Игр, Вонн выиграла этап Кубка мира. С ее последней победы на КМ прошло уже почти восемь лет.
«
"Это лучшая и самая значимая победа в моей карьере! Никогда не переставайте верить в себя! Словами не описать сегодняшний день… Я все еще его перевариваю и, наверное, еще долго буду делать это", — написала Вонн в соцсетях.
Вышла на старт с серьезнейшей травмой

Последним предолимпийским стартом был этап Кубка мира в швейцарском Кран-Монтане. 30 января Вонн вышла на старт в скоростном спуске, но неудачно упала во время своей попытки. Спортсменку пришлось эвакуировать вертолетом.
В тот же день Линдси сообщила в соцсетях, что повредила левое колено. Когда появились детали, стало ясно, что никакой Олимпиады Вонн не светит. Она снова порвала крестообразные связки.
Да, американка уверяла, что умеет возвращаться в спорт, как никто другой, и что ее олимпийская мечта не закончилась, но в это верили далеко не все. До ее следующего заявления.
«
"В пятницу я порвала крестообразные связки, повредила мениск. Непонятно, что из этого было повреждено ранее, а что — новое. После консультаций с врачами интенсивной терапии, тестов, занятий в зале, а также катания на лыжах сегодня я определила, что могу соревноваться в воскресенье на Олимпиаде", — заявила Вонн.
Линдси отметила, что ее колено чувствует себя стабильно, отеки отсутствуют, а соседние группы мышц реагируют как положено. Она приехала на Олимпиаду и провела тренировочный спуск накануне соревновательных заездов. Никаких проблем не было.
8 февраля Линдси вышла на старт под 13-м номером. При забитых до отказа трибунах она начала свою попытку и сразу показала, что намерена бороться изо всех сил. Вероятно, эта железная воля к победе и стала причиной драмы — спустя 10 с небольшим секунд после старта Вонн задела флажок и потеряла равновесие.
Падение американки выглядело жутко. В полете она ударилась о снег ногами, затем ее перевернуло вниз головой. Когда Вонн наконец остановилась, на затихшем склоне было слышно, как она плачет.
Конечно, к американке сразу подоспела помощь. Было решено вызвать вертолет для эвакуации. Через несколько минут чемпионку под аплодисменты зрителей увезли.
Позже стало известно, что Вонн находится в больнице в стабильном состоянии. Мечта об Олимпиаде разбилась окончательно, но каждая из тех секунд, что Линдси провела на лыжах на любимом склоне, — бесценна.
Лыжные виды спорта, Горнолыжный спорт, Линдси Вонн, Зимние Олимпийские игры 2026
 
