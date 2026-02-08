"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады

Уже на третий день Олимпиады в Кортине случилось то, что будет обсуждаться в контексте самых запоминающихся моментов Игр. Правда, в негативном контексте. Живая легенда мировых горных лыж американка Линдси Вонн после очередного чудесного возвращения не продержалась на трассе и 15 секунд, а после падения спортсменку пришлось эвакуировать вертолетом. Об удивительной карьере и ее конце, произошедшем на наших глазах, — в материале РИА Новости Спорт.

Большой талант и постоянные травмы

Линдси родилась в Сент-Поле — столице штата Миннесота, где зимние виды спорта исторически занимали важное место в жизни местных. На лыжи ее уже в трехлетнем возрасте поставил отец, который сам был горнолыжником и даже побеждал на юниорском чемпионате США.

Вонн (тогда еще — Килдоу) в семь лет начала побеждать на детских турнирах. Стало понятно, что лететь на горных лыжах со спуска у нее получается на невероятном уровне. Линдси продолжала соревноваться, и в 16 дебютировала на этапе Кубка мира.

Год спустя Вонн впервые покорила олимпийский склон. В Солт-Лейк-Сити юная спортсменка провалила слалом, но показала очень достойный результат в комбинации. Медали были не за горами. В 2004-м Вонн впервые поднялась на пьедестал этапа Кубка мира. Это было именно в Кортине.

© AFP Vancouver Перейти в медиабанк Линдси Вонн © AFP Vancouver Перейти в медиабанк Линдси Вонн

До олимпийских наград пришлось терпеть еще шесть лет. В Турине Вонн не добралась до высших мест — помешали в том числе и травмы. Именно тогда Линдси узнала, каково это — эвакуироваться вертолетом с олимпийской трассы.

Сколько переломов и разрывов связок Вонн пережила с тех пор — не сосчитать. В 2007-м она повредила переднюю крестообразную, в 2009-м — левую руку. В 2010-м Вонн стала-таки олимпийской чемпионкой, несмотря на выступление с травмой голени и перелом мизинца на руке. В начале 2013-го она получила разрыв передних и задних "крестов", восстановилась и в декабре получила рецидив на передней связке — пришлось пропустить Сочи-2014.

Перелом лодыжки в 2015-м, ноги и руки — в 2016-м, еще одни "кресты" с переломом — в 2018-м… Тело Вонн явно не выдерживало нагрузок. В 2019-м она ушла из спорта, но ушла в статусе рекордсменки и одной из главных легенд горнолыжных спусков. Линдси — не просто олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, она закончила карьеру в статусе рекордсменки по победам на этапах Кубка мира, четырежды выиграв его общий зачет.

Удивительное возвращение

Несмотря на то, что в 2019 году Вонн завершала карьеру уже в статусе "ветерана", пять лет спустя 40-летняя спортсменка внезапно объявила о своем возвращении. Как это возможно? При таком-то количестве травм…

Вонн почувствовала в себе новые силы после операции по замене коленного сустава, которую она перенесла в апреле 2024 года. После восстановления американка поняла — боли больше нет. И ее снова захватил адреналин.

В декабре 2024-го Вонн вернулась на склоны этапов Кубка мира. Линдси каталась в свое удовольствие, не хватая звезд с неба, однако ее результаты плавно улучшались. После сезона-2024/25 Вонн заявила, что следующая кампания станет для нее последней. Американка мечтала завершить карьеру именно на Олимпийских играх в Италии. На своей любимой трассе в Кортине, где она выигрывала целых девять раз.

Вонн упорно работала, чтобы привести себя в оптимальную форму. Такую, в которой на Олимпиаде она бы не просто совершила прощальный спуск, а действительно поборолась за медали. В декабре 2025 года, за два месяца до Игр, Вонн выиграла этап Кубка мира. С ее последней победы на КМ прошло уже почти восемь лет.

« "Это лучшая и самая значимая победа в моей карьере! Никогда не переставайте верить в себя! Словами не описать сегодняшний день… Я все еще его перевариваю и, наверное, еще долго буду делать это", — написала Вонн в соцсетях.

Вышла на старт с серьезнейшей травмой

Последним предолимпийским стартом был этап Кубка мира в швейцарском Кран-Монтане. 30 января Вонн вышла на старт в скоростном спуске, но неудачно упала во время своей попытки. Спортсменку пришлось эвакуировать вертолетом.

В тот же день Линдси сообщила в соцсетях, что повредила левое колено. Когда появились детали, стало ясно, что никакой Олимпиады Вонн не светит. Она снова порвала крестообразные связки.

Да, американка уверяла, что умеет возвращаться в спорт, как никто другой, и что ее олимпийская мечта не закончилась, но в это верили далеко не все. До ее следующего заявления.

« "В пятницу я порвала крестообразные связки, повредила мениск. Непонятно, что из этого было повреждено ранее, а что — новое. После консультаций с врачами интенсивной терапии, тестов, занятий в зале, а также катания на лыжах сегодня я определила, что могу соревноваться в воскресенье на Олимпиаде", — заявила Вонн.

© Getty Images / Julian Finney Линдси Вонн © Getty Images / Julian Finney Линдси Вонн

Линдси отметила, что ее колено чувствует себя стабильно, отеки отсутствуют, а соседние группы мышц реагируют как положено. Она приехала на Олимпиаду и провела тренировочный спуск накануне соревновательных заездов. Никаких проблем не было.

8 февраля Линдси вышла на старт под 13-м номером. При забитых до отказа трибунах она начала свою попытку и сразу показала, что намерена бороться изо всех сил. Вероятно, эта железная воля к победе и стала причиной драмы — спустя 10 с небольшим секунд после старта Вонн задела флажок и потеряла равновесие.

Падение американки выглядело жутко. В полете она ударилась о снег ногами, затем ее перевернуло вниз головой. Когда Вонн наконец остановилась, на затихшем склоне было слышно, как она плачет.

Конечно, к американке сразу подоспела помощь. Было решено вызвать вертолет для эвакуации. Через несколько минут чемпионку под аплодисменты зрителей увезли.

© Getty Images / Andrew Milligan - PA Images Линдси Вонн эвакуируют после падения © Getty Images / Andrew Milligan - PA Images Линдси Вонн эвакуируют после падения