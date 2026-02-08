Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что за запрет соцсетей для подростков больше всех выступают чиновники с "низким рейтингом одобрения", к этой категории он отнес президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса.
