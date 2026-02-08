Рейтинг@Mail.ru
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
11:37 08.02.2026
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
Основатель Telegram Павел Дуров считает, что за запрет соцсетей для подростков больше всех выступают чиновники с "низким рейтингом одобрения", к этой категории... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
испания
франция
великобритания
эммануэль макрон
кир стармер
педро санчес
фридрих мерц
в мире, испания, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, педро санчес, фридрих мерц
В мире, Испания, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Педро Санчес, Фридрих Мерц
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков

Дуров: чиновники с низким рейтингом одобрения хотят запретить соцсети для детей

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что за запрет соцсетей для подростков больше всех выступают чиновники с "низким рейтингом одобрения", к этой категории он отнес президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса.
«
"Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) - самые ярые сторонники запрета соцсетей для подростков и борьбы с "дезинформацией", - написал Дуров на своей странице в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал публикацию с рейтингом неодобрения различных мировых лидеров, где первые четыре строчки занимают Макрон, Стармер, Мерц и Санчес.
Во вторник премьер-министр Испании на Всемирном правительственном саммите в Дубае объявил, что правительство страны запретит доступ к социальным сетям несовершеннолетним младше 16 лет.
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
3 февраля, 13:33
 
В миреИспанияФранцияВеликобританияЭммануэль МакронКир СтармерПедро СанчесФридрих Мерц
 
 
