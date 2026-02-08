Морозов рассказал, что нужно будет сделать "Драконам" при переезде в Шанхай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Руководство "Шанхайских драконов" в случае переезда клуба в Шанхай будет обязано подготовить арену в полном соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил РИА Новости президент организации Алексей Морозов.
"Шанхайские драконы" в Шанхае на льду Oriental Sports Center в рамках вынесенных матчей КХЛ 5 марта сыграют против новосибирской "Сибири", 7 марта - против астанинского "Барыса". Арена, рассчитанная на 18 тысяч зрителей, ранее принимала чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-треку. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых сообщил журналистам, что "Шанхайские драконы", вероятно, проведут сезон-2026/27 в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", где команда играет свои домашние матчи в сезоне-2025/26.
"Мы далеко шагнули в вопросе развития арен, размера площадки, разметки, видеогол-системы и всего остального. Арена в Шанхае, которая примет два матча "Драконов", не оборудована под регламент КХЛ. Мы привезем туда все оборудование, установим его, подготовим арену, чтобы игры прошли под нашим регламентом, хотя небольшое отклонение от него все-таки будет из-за размера площадки - он будет нестандартным. Для того чтобы провести там матчи, мы уведомили клубы об этом, все будут находиться в одинаковых условиях. Будут честная борьба и спортивный принцип. Сейчас организацией матча занимаются КХЛ и клуб. Но когда "Шанхайские драконы" приступят к процессу полноценного переезда в Шанхай, то ответственность будет нести клуб, который должен будет подготовить арену и сдать ее лиге в полном соответствии с нашим регламентом", - сказал Морозов.