Рейтинг@Mail.ru
Морозов рассказал, что нужно будет сделать "Драконам" при переезде в Шанхай - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:39 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/morozov-2072992712.html
Морозов рассказал, что нужно будет сделать "Драконам" при переезде в Шанхай
Морозов рассказал, что нужно будет сделать "Драконам" при переезде в Шанхай - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Морозов рассказал, что нужно будет сделать "Драконам" при переезде в Шанхай
Руководство "Шанхайских драконов" в случае переезда клуба в Шанхай будет обязано подготовить арену в полном соответствии с регламентом Континентальной хоккейной РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T11:39:00+03:00
2026-02-08T11:39:00+03:00
хоккей
спорт
алексей морозов (хоккей)
шанхайские драконы
сибирь
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837493442_0:325:2799:1899_1920x0_80_0_0_935f262146bfbcd32c8283f12cceb511.jpg
https://ria.ru/20260208/morozov-2072991505.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837493442_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_b94649e4a1db3afe8778063a0e68a2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей морозов (хоккей), шанхайские драконы, сибирь, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Шанхайские драконы, Сибирь, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Морозов рассказал, что нужно будет сделать "Драконам" при переезде в Шанхай

Морозов: "Драконы" будут обязаны подготовить арену в случае переезда в Шанхай

© Фото : photo.khl.ru - Беззубов ВладимирАлексей Морозов
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : photo.khl.ru - Беззубов Владимир
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Руководство "Шанхайских драконов" в случае переезда клуба в Шанхай будет обязано подготовить арену в полном соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил РИА Новости президент организации Алексей Морозов.
"Шанхайские драконы" в Шанхае на льду Oriental Sports Center в рамках вынесенных матчей КХЛ 5 марта сыграют против новосибирской "Сибири", 7 марта - против астанинского "Барыса". Арена, рассчитанная на 18 тысяч зрителей, ранее принимала чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-треку. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых сообщил журналистам, что "Шанхайские драконы", вероятно, проведут сезон-2026/27 в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", где команда играет свои домашние матчи в сезоне-2025/26.
"Мы далеко шагнули в вопросе развития арен, размера площадки, разметки, видеогол-системы и всего остального. Арена в Шанхае, которая примет два матча "Драконов", не оборудована под регламент КХЛ. Мы привезем туда все оборудование, установим его, подготовим арену, чтобы игры прошли под нашим регламентом, хотя небольшое отклонение от него все-таки будет из-за размера площадки - он будет нестандартным. Для того чтобы провести там матчи, мы уведомили клубы об этом, все будут находиться в одинаковых условиях. Будут честная борьба и спортивный принцип. Сейчас организацией матча занимаются КХЛ и клуб. Но когда "Шанхайские драконы" приступят к процессу полноценного переезда в Шанхай, то ответственность будет нести клуб, который должен будет подготовить арену и сдать ее лиге в полном соответствии с нашим регламентом", - сказал Морозов.
Президент КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Морозов: КХЛ получает позитивные отклики о Матче звезд в Екатеринбурге
Вчера, 11:33
 
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)Шанхайские драконыСибирьБарысКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала