https://ria.ru/20260208/komtua-2073052879.html
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни
Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин и канадский нападающий столичного "Динамо" Максим Комтуа пропустили Матч звезд КХЛ по причине болезни, сообщил... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T18:41:00+03:00
2026-02-08T18:41:00+03:00
2026-02-08T18:41:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
макс комтуа
джордан уил
адам ружичка
цска
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_0:0:1857:1044_1920x0_80_0_0_67b09814f3d23c9480498b240e29f2d9.jpg
https://ria.ru/20260208/khl-2073041223.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_76:0:1719:1232_1920x0_80_0_0_e8ffe44c45e6d2dff2d3227b1431e664.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, макс комтуа, джордан уил, адам ружичка, цска, хк динамо, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Макс Комтуа, Джордан Уил, Адам Ружичка, ЦСКА, ХК Динамо, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ в Екатеринбурге из-за болезни
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин и канадский нападающий столичного "Динамо" Максим Комтуа пропустили Матч звезд КХЛ по причине болезни, сообщил журналистам президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.
Матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге. Вместо Гамзина за команду KHL U23 Stars выступил голкипер "Металлурга" Илья Набоков, а Комтуа в команде KHL World Stars заменил его одноклубник Джордан Уил.
"В этом году Адам Ружичка уехал на Олимпиаду. Дмитрий Гамзин заболел, у него была температура, хотя сам он очень хотел приехать. У него уже были заготовлены специальные вратарские щитки. У Комтуа случился бронхит. Хорошо, что Уил его заменил. Джордан сказал: "Не рад, что Макс заболел, но я с удовольствием его заменю", - сказал Морозов.