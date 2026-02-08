Рейтинг@Mail.ru
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:41 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/komtua-2073052879.html
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни
Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин и канадский нападающий столичного "Динамо" Максим Комтуа пропустили Матч звезд КХЛ по причине болезни, сообщил... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T18:41:00+03:00
2026-02-08T18:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_0:0:1857:1044_1920x0_80_0_0_67b09814f3d23c9480498b240e29f2d9.jpg
https://ria.ru/20260208/khl-2073041223.html
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни

Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ в Екатеринбурге из-за болезни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин и канадский нападающий столичного "Динамо" Максим Комтуа пропустили Матч звезд КХЛ по причине болезни, сообщил журналистам президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.
Матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге. Вместо Гамзина за команду KHL U23 Stars выступил голкипер "Металлурга" Илья Набоков, а Комтуа в команде KHL World Stars заменил его одноклубник Джордан Уил.
"В этом году Адам Ружичка уехал на Олимпиаду. Дмитрий Гамзин заболел, у него была температура, хотя сам он очень хотел приехать. У него уже были заготовлены специальные вратарские щитки. У Комтуа случился бронхит. Хорошо, что Уил его заменил. Джордан сказал: "Не рад, что Макс заболел, но я с удовольствием его заменю", - сказал Морозов.
Президент КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ХоккейСпортЕкатеринбургМакс КомтуаДжордан УилАдам РужичкаЦСКАХК Динамо (Москва)Металлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
