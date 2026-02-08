Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни

Матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге. Вместо Гамзина за команду KHL U23 Stars выступил голкипер "Металлурга" Илья Набоков, а Комтуа в команде KHL World Stars заменил его одноклубник Джордан Уил.

"В этом году Адам Ружичка уехал на Олимпиаду. Дмитрий Гамзин заболел, у него была температура, хотя сам он очень хотел приехать. У него уже были заготовлены специальные вратарские щитки. У Комтуа случился бронхит. Хорошо, что Уил его заменил. Джордан сказал: "Не рад, что Макс заболел, но я с удовольствием его заменю", - сказал Морозов.