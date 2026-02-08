Рейтинг@Mail.ru
13:22 08.02.2026
Возможное исключение двоеборья из ОИ зависит от Игр в Италии, заявили в МОК
2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что организация будет использовать данные с Олимпиады в Италии для принятия решения о возможном исключении лыжного двоеборья из списка дисциплин Игр 2030 года.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
«
"Мы уже сообщали, что изучаем двоеборье. Понимаем вызовы, стоящие перед всеми атлетами, изучаем ситуацию и используем данные с этих Игр, чтобы понять уровень популярности этого вида спорта и принять решение по поводу его присутствия в Олимпиаде 2030", - заявил Дюкрей на ежедневной пресс-конференции МОК.
Лыжное двоеборье проводится на зимних Олимпийских играх с 1924 года.
