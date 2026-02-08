Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Чикаго" в матче НБА

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 136:120 (39:36, 20:29, 38:39, 39:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Денвера" Джамал Мюррэй, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 передач). У "Чикаго" больше всех очков набрал Матас Бузелис (21).
08 февраля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Центровой "Денвера" серб Никола Йокич отметился 182-м трипл-даблом (22 очка + 14 подборов + 17 передач) в регулярных чемпионатах НБА. Спортсмен обогнал Оскара Робертсона (181) и занял второе место в списке лидеров по количеству трипл-даблов за всю историю лиги.
"Денвер" (34 победы, 19 поражений) занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Чикаго Буллз" (24 победы, 29 поражений) располагается на 11-м месте на Востоке.
Результаты других матчей дня:
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Хьюстон Рокетс" - 106:112;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Даллас Маверикс" - 138:125;
- "Орландо Мэджик" - "Юта Джаз" - 120:117;
- "Атланта Хокс" - "Шарлотт Хорнетс" - 119:126;
- "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 105:99;
- "Финикс Санз" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 103:109;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Мемфис Гриззлис" - 122:115;
- "Сакраменто Кингз" - "Кливленд Кавальерс" - 126:132.