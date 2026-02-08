Рейтинг@Mail.ru
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Чикаго" в матче НБА
Баскетбол
 
08:38 08.02.2026 (обновлено: 09:49 08.02.2026)
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Чикаго" в матче НБА
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Чикаго" в матче НБА
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Чикаго" в матче НБА
"Денвер Наггетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
2026-02-08T08:38:00+03:00
2026-02-08T09:49:00+03:00
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Чикаго" в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" одержать победу над "Чикаго" в матче НБА

© Фото : Сайт НБАЦентровой "Денвера" Никола Йокич
Центровой Денвера Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Сайт НБА
Центровой "Денвера" Никола Йокич. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 136:120 (39:36, 20:29, 38:39, 39:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник "Денвера" Джамал Мюррэй, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 передач). У "Чикаго" больше всех очков набрал Матас Бузелис (21).
НБА
08 февраля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
120 : 136
Денвер
Центровой "Денвера" серб Никола Йокич отметился 182-м трипл-даблом (22 очка + 14 подборов + 17 передач) в регулярных чемпионатах НБА. Спортсмен обогнал Оскара Робертсона (181) и занял второе место в списке лидеров по количеству трипл-даблов за всю историю лиги.
"Денвер" (34 победы, 19 поражений) занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Чикаго Буллз" (24 победы, 29 поражений) располагается на 11-м месте на Востоке.
Результаты других матчей дня:
Баскетбол
 
