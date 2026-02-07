Итог двухдневных переговоров России и Украины при посредничестве США в ОАЭ состоит в том, что стороны избегают их комментировать, если не считать дежурных заявлений о подготовке следующего раунда. После первого дня киевский головнокомандувач Владимир Зеленский сказал, что этот раунд состоится в США. После второго дня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча на территории США вообще не обсуждалась.

То есть даже в мелочах Зеленскому нельзя верить. Но и прочие комментаторы скупы на факты, что контрастирует с прошлыми встречами, когда все пытались громко заявить о своей позиции и удержать на ней внимание. Такая тишина — признак того, что договоренности достигнуты. Того, что есть прорыв, который боятся спугнуть.

Более того, немногочисленные "утечки" в американские СМИ свидетельствовали, что основные темы повестки — это техническое обеспечение прекращения огня и контроль за его соблюдением. Вот настолько далеко, оказывается, все зашло.

Но на самом деле мы там же, где были: в реальности, где задачи СВО приходится решать сугубо военными мерами из-за клинической недоговороспособности украинского руководства. Это стало очевидным, когда на следующий после переговоров день было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — давнего и, как считается, ключевого заместителя главы военной разведки (прежде — ГРУ , теперь — ГУ Генштаба). А сам глава ГУ Генштаба Игорь Костюков возглавлял российскую делегацию на тех самых переговорах.

Украинская сторона (стыдно подозревать, когда вполне уверен, что за покушением стоит именно она) не боится "спугнуть" прорыв, реальный он или мнимый. Она старается сорвать сами переговоры, о чем заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров . А параллельно — ищет уязвимости в системе безопасности России традиционным путем точечных диверсий и терактов, надеясь, что правила тут, как в игре в дженгу, только наоборот: когда-нибудь изымешь такую деталь, что вся конструкция обвалится, если, конечно, выиграешь время для новых попыток — новых терактов.

Ситуация для Зеленского и компании сейчас такая, что администрация президента США Дональда Трампа требует от них быть конструктивными и пойти на необходимые для мира уступки. Поэтому украинцы вынуждены участвовать в консультациях и демонстрировать некий прогресс, а выходить из переговоров им попросту запретили.

Со временем запрет был дополнен: также запрещено тратить время попусту. Поэтому консультации ведутся "с хвоста" — с модерации прекращения огня, будто о главном уже договорились, хотя воз и ныне там. Ключевое требование России — передача под ее полный контроль тех территорий Донбасса , которые пока еще удерживаются ВСУ . Стабильный ответ Зеленского на него — "нет" в различных вариациях.

Головнокомандувач схватился, как за опору, за украинскую конституцию, ключевые положения которой обычно игнорирует: основной документ запрещает отчуждение территорий без референдума. Как следствие, по информации Reuters, послы Трампа потребовали от Киева провести референдум в кратчайшие сроки.

Вероятно, это будет следующей частью криворожского балета — подготовка плебисцита, по случаю которой от России будут требовать прекращения огня, не прекращая при этом направленные против нее теракты, ведь от их организации всегда можно откреститься.

Такие переговоры России, казалось бы, совершенно не нужны, но на самом деле все-таки нужны как минимум для двух вещей. Это решение гуманитарных вопросов (очередной обмен пленными — итог встречи в ОАЭ ) и выстраивание отношений с США как с одним из полюсов мировой силы. Президента США в данный момент времени интересуют договоренности по Украине , а стратегическую безопасность и экономику он хочет отложить на потом.

Американцы считают, что словом в переговорной комнате от Украины можно добиться результата быстрее, чем делом — войной, но это мало похоже на правду. Зеленский для такого маневра в слишком глубоком тупике: отдав Донбасс, он потеряет власть, потеряв власть, потеряет и жизнь — столь много кровных врагов нажил в своей стране и далеко за ее пределами. Поэтому установка у него на "ждать" — сперва весны, потом ноября (то есть промежуточных выборов в США), следом чуда.

Криворожец проговорился о своей тактике накануне переговоров в ОАЭ, заявив в одном из интервью, что рассчитывает добиться мира за год. С учетом графика американцев, этот срок — заведомо длиннее максимального.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер предупредили украинцев, что уже скоро Трамп переключится на внутреннюю повестку в связи с выборами в Конгресс и не сможет уделять достаточно внимания Украине.

Если журналисты не врут, предупреждение звучало наивно, поскольку дотянуть до ноябрьских выборов в Конгресс — это как раз то, на что рассчитывает Зеленский. Его наверняка проинформировали: избирательную кампанию с гарантией выиграет Демократическая партия США, которая хочет возобновить финансовую поддержку Киева и объявить Трампу импичмент.

Поэтому продолжается то, что продолжается: российская армия занимает новые территории и выводит из строя объекты украинской энергетики, а Зеленский крутится, как может, пытаясь ослабить Россию терактами и дотянуть сперва до весеннего тепла, потом — до парламентских выборов в США, которые откроют для него и европейских ястребов новое "окно возможностей".

Если между этими двумя событиями придется провести референдум или выборы, Киев, так уж и быть, проведет: не для того на Украине диктатура строилась, чтобы Зеленский плебисциты проигрывал.

В войне на истощение, в которую стараниями киевской клики перерос конфликт, светлые надежды на мир выглядят, увы, чрезвычайно мрачно — как вымерзающие города, разрушенная инфраструктура и другие признаки социально-экономической катастрофы. Именно они — предвестники мира.

Более оптимистичный и жизнеутверждающий вариант, когда жертвы, разрушения и человеческие страдания удается минимизировать методом политического диалога, реален только в том случае, если Зеленский — это часть решения проблемы по удалению войск Украины из Донбасса.