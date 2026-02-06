Опубликованы кадры возле места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Опубликованы кадры возле места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
На них видно, как следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия. В частности, показан подъезд дома, в котором напали на военнослужащего.
На них видно, как следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия. В частности, показан подъезд дома, в котором напали на военнослужащего.
Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году он стал Героем России.
Ранее в СК сообщили, что неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Ранее в СК сообщили, что неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.