Опубликованы кадры возле места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
14:23 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/general-2072698313.html
Опубликованы кадры возле места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
Опубликованы кадры возле места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Опубликованы кадры возле места покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Опубликованы кадры возле места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

На них видно, как следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия. В частности, показан подъезд дома, в котором напали на военнослужащего.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве
Вчера, 14:17
Алексеев занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году он стал Героем России.

Ранее в СК сообщили, что неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
Вчера, 12:33
 
