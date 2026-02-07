США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте, передает Reuters со ссылкой на источники.
«
"Американские и украинские переговорщики обсудили амбициозную цель: достижение мирного соглашения между Россией и Украиной к марту", — говорится в публикации.
При этом утверждается, что сроки могут сдвинуться из-за отсутствия согласия по территориальному вопросу.
Кроме того, по данным собеседников, стороны собираются предусмотреть в обсуждаемом плане, что любое соглашение по урегулированию конфликта вынесут на референдум.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.