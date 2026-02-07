Рейтинг@Mail.ru
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 07.02.2026 (обновлено: 00:28 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072821235.html
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ
США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте, передает Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:20:00+03:00
2026-02-07T00:28:00+03:00
в мире
украина
сша
москва
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:227:2310:1526_1920x0_80_0_0_532d4d5194d3ca570721a777746247fd.jpg
https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072588791.html
https://ria.ru/20260206/konflikt-2072759289.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070774107.html
украина
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bde72cb7083db2a295a63c86981cfd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, мирный план сша по украине, россия
В мире, Украина, США, Москва, Мирный план США по Украине, Россия
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ

Reuters: США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте, передает Reuters со ссылкой на источники.
«
"Американские и украинские переговорщики обсудили амбициозную цель: достижение мирного соглашения между Россией и Украиной к марту", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
Вчера, 02:44
При этом утверждается, что сроки могут сдвинуться из-за отсутствия согласия по территориальному вопросу.
Кроме того, по данным собеседников, стороны собираются предусмотреть в обсуждаемом плане, что любое соглашение по урегулированию конфликта вынесут на референдум.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 17:39

Мирный процесс по Украине

Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
29 января, 08:00
 
В миреУкраинаСШАМоскваМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала