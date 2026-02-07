В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников, используя для кражи данных онлайн-занятия по ссылке на поддельную страницу сервиса, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Аферисты добрались и до онлайн‑занятий. Мошенники выдают себя за новых учеников и записываются к репетиторам: по языкам, школьным предметам, музыке - любым", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале

По данным профильного управления ГУМВД, мошенническая схема начинает работать, когда преподаватель договаривается о занятии и отправляет ссылку на урок в одном из сервисов (например, в Zoom или Meet).

После этого "ученик" сообщает о якобы неработающей ссылке и предлагает свой вариант связи. Перейдя по ссылке, репетитор попадает на поддельную страницу для входа, где после ввода логина и пароля его данные оказываются у аферистов.