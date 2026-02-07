Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников - РИА Новости, 07.02.2026
13:01 07.02.2026
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников - РИА Новости, 07.02.2026
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
Мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников, используя для кражи данных онлайн-занятия по ссылке на поддельную страницу сервиса, сообщило... РИА Новости, 07.02.2026
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников

МВД: в Петербурге мошенники начали под видом учеников записываться к репетиторам

Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников, используя для кражи данных онлайн-занятия по ссылке на поддельную страницу сервиса, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Аферисты добрались и до онлайн‑занятий. Мошенники выдают себя за новых учеников и записываются к репетиторам: по языкам, школьным предметам, музыке - любым", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
По данным профильного управления ГУМВД, мошенническая схема начинает работать, когда преподаватель договаривается о занятии и отправляет ссылку на урок в одном из сервисов (например, в Zoom или Meet).
После этого "ученик" сообщает о якобы неработающей ссылке и предлагает свой вариант связи. Перейдя по ссылке, репетитор попадает на поддельную страницу для входа, где после ввода логина и пароля его данные оказываются у аферистов.
"Дальше злоумышленники получают доступ к почте, облаку и документам... другим сервисам, привязанным к этому аккаунту (в том числе рабочим)", - предупреждают в ГУМВД.
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
