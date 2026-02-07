https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072879526.html
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников - РИА Новости, 07.02.2026
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
Мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников, используя для кражи данных онлайн-занятия по ссылке на поддельную страницу сервиса, сообщило... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:01:00+03:00
2026-02-07T13:01:00+03:00
2026-02-07T13:01:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
https://ria.ru/20260207/moshennik-2072852204.html
https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072582999.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
МВД: в Петербурге мошенники начали под видом учеников записываться к репетиторам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников, используя для кражи данных онлайн-занятия по ссылке на поддельную страницу сервиса, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Аферисты добрались и до онлайн‑занятий. Мошенники выдают себя за новых учеников и записываются к репетиторам: по языкам, школьным предметам, музыке - любым", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале
.
По данным профильного управления ГУМВД, мошенническая схема начинает работать, когда преподаватель договаривается о занятии и отправляет ссылку на урок в одном из сервисов (например, в Zoom или Meet).
После этого "ученик" сообщает о якобы неработающей ссылке и предлагает свой вариант связи. Перейдя по ссылке, репетитор попадает на поддельную страницу для входа, где после ввода логина и пароля его данные оказываются у аферистов.
"Дальше злоумышленники получают доступ к почте, облаку и документам... другим сервисам, привязанным к этому аккаунту (в том числе рабочим)", - предупреждают в ГУМВД.