Раскрыто архивное пророчество Мессинга о будущем всего мира

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Интернет снова лихорадит от имени Вольфа Мессинга. На сей раз поводом стало видео, широко распространившееся в конце 2025 года. В нем заявляют о вскрытии некоего "секретного письма" легендарного медиума.

Как скоро сбудется новое предсказание? И почему его так долго скрывали?

Что же в письме

В 1974 году, незадолго до своей смерти, Вольф Мессинг передал генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу три запечатанных конверта. В них содержались предсмертное письмо, некий протокол и стенограмма их последней беседы.

Весь пакет якобы был опечатан личной печатью Брежнева и хранился до 2025 года, когда его наконец вскрыли и обнародовали шокирующее содержание. Ядром послания названа дата 26.02.2026. В этот день, как цитирует ряд изданий, "решится судьба России".

Этот образ, мгновенно подхваченный и растиражированный в медиапространстве, породил волну тревожных вопросов и откровенных спекуляций.

Столкновение трех сил

Центральной фигурой момента станет "человек с холодными голубыми глазами", который окажется перед выбором между войной и миром. От его решения, утверждается в пророчестве, зависит, увидит ли человечество 2027 год. В указанный день "произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир".

Событию будут предшествовать зловещие знамения . Сначала в небе появится огромная комета. Затем, за неделю до рокового дня, "Земля содрогнется не там, где ждут, а там, где было спокойно тысячу лет". И, наконец, за сутки до 26 февраля откажут все системы связи и мир погрузится в "полную тишину".

Сам кризис описывается в терминах столкновения "трех сил", аллегорически представленных как Орел (США), Дракон (Китай) и Медведь (Россия). В конфликт будет вовлечена и некая "четвертая сила" — безликая, не имеющая родины, но обладающая золотом и информацией.

Дальнейшие, уже более оптимистичные прогнозы из того же источника гласят о появлении в будущем лекарства от всех болезней, затем от старости и к 2040 году об обретении человечеством неиссякаемого источника энергии. Впрочем, есть и условие: все это осуществится лишь в случае, если мир выберет путь созидания, а не будет испепелен в огне войны.

"Перепутано все, что только можно"

Почти сразу после всплеска интереса к видео профессиональные историки и биографы Мессинга подвергли его содержание жесткой критике. Историк Александр Громов, изучив материал, заявил , что начал громко смеяться уже на второй минуте просмотра из-за грубейших исторических несоответствий.

"Перепутано все, что только можно. Историческая часть, повествующая о беседе Брежнева с Мессингом и как бы воспроизведенная по стенограмме, не выдерживает никакой критики", — констатирует Громов.

Он указывает на целый ряд фатальных ошибок, разрушающих доверие к источнику. Например, в стенограмме Брежнев затягивается папиросами "Герцеговина Флор", хотя эти папиросы были любимы Сталиным, а Брежнев, как известно, предпочитал сигареты "Мальборо".

В тексте постоянно фигурирует только Россия, тогда как в 1970-е годы был СССР и подобная терминология неизбежно вызвала бы уточняющий вопрос генсека. Описания будущих лидеров выглядят как набор современных стереотипов: Горбачев — с родимым пятном, Путин — подполковник КГБ с голубыми глазами, Ельцин — пьяница.

В хронологии царит полный хаос: утверждается, что Андропов, умерший 9 февраля 1984 года, вызвал Горбачева 15 марта, а дату его смерти авторы видео указали ошибочно — 23 февраля 1985-го.

"Все, что говорится в видео, — полная ерунда, снятая исключительно для просмотров в интернете", — резюмирует историк.

Он также обращает внимание на излюбленный прием создателей подобных мистификаций — использование "зеркальных" или красивых дат.

"Старик вертится в гробу как пропеллер"

Еще более категоричен официальный биограф Вольфа Мессинга Вадим Эрлихман. Он сразу и безоговорочно назвал историю фейком.

"Историю про 26 февраля 2026 года выдумали уже даже не пару лет назад, а непосредственно где-то, может быть, месяц назад. Понимаете, все предсказания такие высасываются из пальца близко к предсказываемой дате, иначе ими никто не будет интересоваться. Старик, наверное, вертится в гробу просто как пропеллер", — заявил Эрлихман.

Биограф напоминает ключевой факт, который часто игнорируется в погоне за сенсацией: Вольф Мессинг был прежде всего артистом — гениальным ментальным иллюзионистом, гипнотизером, мастером психологических опытов.

"А вот чем он почти никогда не занимался, так это предсказаниями. Все, что в интернете выдается за его пророчества, появилось после его смерти", — подчеркивает он.

"Скоро все увидите — недолго осталось"

Несмотря на явно фальшивое "письмо из архива КГБ", история попала на благодатную почву и обрела популярность по нескольким причинам. Во-первых, образ Мессинга в массовом сознании уже давно мифологизирован и крепко связан с темой предвидения, особенно в отношении судьбы России.

Во-вторых, предложенный сюжет идеально вписывается в современные геополитические тревоги: противостояние великих держав, влияние "глубинных" негосударственных сил, хрупкость технологической цивилизации.

В-третьих, определенную роль сыграло упоминание этой даты другими лицами, не связанными напрямую с мессинговским мифом. Например, океанолог и гидронавт-исследователь Анатолий Таврический еще в 2012-м со ссылкой на беседы с буддийским монахом в Индии указывал на особую важность 2026 года и 26 февраля для России.

"Скоро сами все увидите, недолго осталось", — говорил он.