"Содрогнется, где не ждут": раскрыто тайное послание Мессинга на 2026 год

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новая волна интереса к личности Вольфа Мессинга разгорелась после публикации ролика, в котором рассказывается о якобы обнаруженном "секретном письме" медиума. Почему оно взбудоражило всех?

Без документов попал к вождю

После переезда в Советский Союз Вольф Мессинг активно выступал перед публикой в качестве медиума. Слух о его необыкновенных способностях дошел до самого Иосифа Сталина. Глава государства, впечатленный рассказами, решил лично проверить, являются ли эти способности подлинными.

Получив приглашение в Кремль, Мессинг столкнулся с первой проверкой: Сталин "забыл" оформить для него пропуск. Однако медиум, привыкший полагаться на силу внушения, подошел к охране с обычной для него уверенностью. Вместо документа он предъявил несколько случайных бумажек. Мессинг сумел внушить солдатам не только факт наличия у него пропуска, но и то, что перед ними стоит высокопоставленный генерал. Так, без документов, он беспрепятственно прошел к вождю. Этот эпизод окончательно утвердил его статус провидца номер один в СССР.

Свои способности Мессинг направлял на благо страны. В годы Великой Отечественной войны на собранные им средства было построено несколько военных самолетов. За это он впоследствии получил личную благодарственную телеграмму от Сталина.

Кроме того, Вольф активно помогал правоохранительным органам: с его подачи были задержаны десятки преступников, шпионов и диверсантов.

Десять главных предсказаний Мессинга

Среди множества предсказаний Вольфа Мессинга выделяются десять наиболее знаковых, которые не перестают удивлять даже спустя десятилетия.

Еще в начале 1930-х, сразу после прихода Гитлера к власти, Мессинг предрек, что путь диктатора к гибели начнется в момент его наступления на Восток. Во время Великой Отечественной войны он заверил Сталина, что победа СССР придет 8 мая 1945 года, что и произошло.

Однажды провидец предотвратил трагедию в семье вождя, предупредив, что сын Сталина, Василий, ни при каких обстоятельствах не должен лететь в Свердловск вместе с хоккейной командой ВВС. Тот прислушался, а самолет в тот день потерпел крушение. Мессинг также предсказал, что смерть Сталина наступит в день еврейского праздника. Советский лидер скончался 5 марта 1953 года — в праздник Пурим.

Говорят, уезжая на операцию в 1974 году, Мессинг спокойно заметил, что больше не вернется в свой дом. После он умер в больнице.

Из предсказаний, касающихся нашего времени, выделяются слова медиума о том, что в начале XXI века из-за небольшого клочка земли в одной крупной стране начнется кризис, который ввергнет мир в хаос.

США, согласно Мессингу, к середине текущего столетия утратят мировое лидерство и превратятся во второстепенное государство.

А незадолго до своей смерти провидец сказал белорусскому журналисту, что в его стране на долгие годы сохранятся стабильность, мир и спокойствие, и Белоруссия никогда ни с кем не развяжет войну.

Поворотная точка мировой истории

В популярном ролике, где ссылаются на подполковника Алексея Соколова, утверждается, что последнее письмо Мессинга долго хранилось в архивах и содержало предупреждение о судьбоносном выборе, который в 2026 году предстоит сделать российскому руководству. Образ дня, когда "решится судьба России", мгновенно прижился в медиапространстве.

"Двадцать шестого февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром, — цитирует сообщение Ньюс.ру. — От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир"

© Depositphotos.com / hquality Глаз © Depositphotos.com / hquality Глаз

Согласно еще одному видению Мессинга, глобальным переменам будет предшествовать внезапное появление в небе огромной кометы. Он описывал это как предупреждение:

"За неделю до судьбоносного дня Земля содрогнется не там, где ждут, а там, где было спокойно тысячу лет. А за сутки до события откажут все системы связи, и мир погрузится в полное молчание".

Также в пересказах современных авторов в предсказании Мессинга появляется тема "трех сил", которые будто бы столкнутся в 2026 году. США в этих рассказах сравнивают с орлом, Китай с драконом, а Россию, конечно, с медведем.

Дополняет картину некая безликая "четвертая сила" — те, кто обладает информационными ресурсами и значительным капиталом. Так часто описывают растущее влияние международных корпораций, глобальных финансовых структур и высокотехнологичных компаний.