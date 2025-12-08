Рейтинг@Mail.ru
"Содрогнется, где не ждут": раскрыто тайное послание Мессинга на 2026 год
18:11 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/messing-2059821659.html
"Содрогнется, где не ждут": раскрыто тайное послание Мессинга на 2026 год
"Содрогнется, где не ждут": раскрыто тайное послание Мессинга на 2026 год - РИА Новости, 08.12.2025
"Содрогнется, где не ждут": раскрыто тайное послание Мессинга на 2026 год
Новая волна интереса к личности Вольфа Мессинга разгорелась после публикации ролика, в котором рассказывается о якобы обнаруженном "секретном письме" медиума.
"Содрогнется, где не ждут": раскрыто тайное послание Мессинга на 2026 год

© РИА Новости / Резников | Перейти в медиабанкВольф Мессинг
Вольф Мессинг - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Резников
Перейти в медиабанк
Вольф Мессинг
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новая волна интереса к личности Вольфа Мессинга разгорелась после публикации ролика, в котором рассказывается о якобы обнаруженном "секретном письме" медиума. Почему оно взбудоражило всех?

Без документов попал к вождю

После переезда в Советский Союз Вольф Мессинг активно выступал перед публикой в качестве медиума. Слух о его необыкновенных способностях дошел до самого Иосифа Сталина. Глава государства, впечатленный рассказами, решил лично проверить, являются ли эти способности подлинными.
© РИА Новости / Федор Кислов | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Федор Кислов
Перейти в медиабанк
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
Получив приглашение в Кремль, Мессинг столкнулся с первой проверкой: Сталин "забыл" оформить для него пропуск. Однако медиум, привыкший полагаться на силу внушения, подошел к охране с обычной для него уверенностью. Вместо документа он предъявил несколько случайных бумажек. Мессинг сумел внушить солдатам не только факт наличия у него пропуска, но и то, что перед ними стоит высокопоставленный генерал. Так, без документов, он беспрепятственно прошел к вождю. Этот эпизод окончательно утвердил его статус провидца номер один в СССР.
Свои способности Мессинг направлял на благо страны. В годы Великой Отечественной войны на собранные им средства было построено несколько военных самолетов. За это он впоследствии получил личную благодарственную телеграмму от Сталина.
© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках
Кроме того, Вольф активно помогал правоохранительным органам: с его подачи были задержаны десятки преступников, шпионов и диверсантов.

Десять главных предсказаний Мессинга

Среди множества предсказаний Вольфа Мессинга выделяются десять наиболее знаковых, которые не перестают удивлять даже спустя десятилетия.
Еще в начале 1930-х, сразу после прихода Гитлера к власти, Мессинг предрек, что путь диктатора к гибели начнется в момент его наступления на Восток. Во время Великой Отечественной войны он заверил Сталина, что победа СССР придет 8 мая 1945 года, что и произошло.
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в медиабанк
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Однажды провидец предотвратил трагедию в семье вождя, предупредив, что сын Сталина, Василий, ни при каких обстоятельствах не должен лететь в Свердловск вместе с хоккейной командой ВВС. Тот прислушался, а самолет в тот день потерпел крушение. Мессинг также предсказал, что смерть Сталина наступит в день еврейского праздника. Советский лидер скончался 5 марта 1953 года — в праздник Пурим.
Говорят, уезжая на операцию в 1974 году, Мессинг спокойно заметил, что больше не вернется в свой дом. После он умер в больнице.
Из предсказаний, касающихся нашего времени, выделяются слова медиума о том, что в начале XXI века из-за небольшого клочка земли в одной крупной стране начнется кризис, который ввергнет мир в хаос.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
США, согласно Мессингу, к середине текущего столетия утратят мировое лидерство и превратятся во второстепенное государство.
А незадолго до своей смерти провидец сказал белорусскому журналисту, что в его стране на долгие годы сохранятся стабильность, мир и спокойствие, и Белоруссия никогда ни с кем не развяжет войну.

Поворотная точка мировой истории

В популярном ролике, где ссылаются на подполковника Алексея Соколова, утверждается, что последнее письмо Мессинга долго хранилось в архивах и содержало предупреждение о судьбоносном выборе, который в 2026 году предстоит сделать российскому руководству. Образ дня, когда "решится судьба России", мгновенно прижился в медиапространстве.
"Двадцать шестого февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром, — цитирует сообщение Ньюс.ру. — От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир"
© Depositphotos.com / hqualityГлаз
Глаз - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Depositphotos.com / hquality
Глаз
Согласно еще одному видению Мессинга, глобальным переменам будет предшествовать внезапное появление в небе огромной кометы. Он описывал это как предупреждение:
"За неделю до судьбоносного дня Земля содрогнется не там, где ждут, а там, где было спокойно тысячу лет. А за сутки до события откажут все системы связи, и мир погрузится в полное молчание".
Также в пересказах современных авторов в предсказании Мессинга появляется тема "трех сил", которые будто бы столкнутся в 2026 году. США в этих рассказах сравнивают с орлом, Китай с драконом, а Россию, конечно, с медведем.
Дополняет картину некая безликая "четвертая сила" — те, кто обладает информационными ресурсами и значительным капиталом. Так часто описывают растущее влияние международных корпораций, глобальных финансовых структур и высокотехнологичных компаний.
Возможно, это не пророчество, а иносказательное описание международных тенденций.
 
 
 
