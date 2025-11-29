"Четвертая сила": пророчество Вольфа Мессинга о судьбе России на 2026 год

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Легендарный провидец Вольф Мессинг, сумевший предсказать начало Великой Отечественной войны и смерть Гитлера, вновь оказался в центре внимания СМИ.

Появилось тайное пророчество известного мистика, которое, как утверждается , десятилетиями хранилось под грифом "совершенно секретно" в архивах КГБ.

Знал, когда закончится Великая Отечественная

Вольф Мессинг родился в Польше в 1899 году, но всегда относился к России как к своей второй родине. Способности к ясновидению проявились у него уже в раннем возрасте.

В годы Великой Отечественной войны Мессинг точно предсказал дату ее окончания и предупредил, что Гитлер погибнет, если решится напасть на СССР.

© Фото : Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive) Адольф Гитлер © Фото : Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive) Адольф Гитлер

Советская власть активно использовала таланты Мессинга. Он часто выступал перед публикой, демонстрируя свои уникальные способности. Провидец оставил после себя множество пророчеств о будущем, многие из этих прогнозов касались России.

Нападки Запада и СВО

Поразительно, но еще в 60-х годах прошлого века Мессинг предвидел украинский конфликт. Провидец утверждал, что в 2022-2023 годах в России начнется новый этап. По его словам, именно в 2022 году должно было произойти событие, с которым народ сможет справиться, только сплотившись.

"Вольф Григорьевич предсказывал, что на долю России выпадет немало трудностей, — делится одна из поклонниц Мессинга Валентина Ивановна. — Но страна выстоит, несмотря на нападки Запада".

Медиум предрек, что Россия столкнется с агрессией Запада, который объединится для нового конфликта. Особенно обнадеживающе звучит его пророчество о том, что Запад попытается диктовать нашей стране свои условия, но потерпит неудачу.

Судьба человечества решится в 2026 году

И вот в Сети появляется новое послание Мессинга, которое, как заявляется, было засекречено. Лишь недавно его вскрыли и предали огласке.

Содержание послания заставляет содрогнуться: оно описывает события 2026 года, которые могут кардинально изменить судьбу всего человечества. Как утверждается, в этом пророчестве говорится об "индивидууме с лазурными глазами", которому 26 февраля 2026 года нужно будет сделать сложный выбор между войной и миром.

Мессинг якобы предупреждал, что исход этого решения может определить, наступит ли для цивилизации 2027 год, а само событие потрясет весь мир.

Комета и четвертая сила

Провидец, как утверждается, также предсказывал сближение трех мировых держав — США (орла), Китая (дракона) и России (медведя).

© РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны © РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

При этом Мессинг якобы упоминал о появлении некой четвертой, скрытой силы, которая, не имея собственного государства, якобы стремится влиять на мировые финансы и информационные потоки, провоцируя международные конфликты. Предвестником этих глобальных перемен должно стать неожиданное появление гигантской кометы.

Кроме того, Мессинг якобы утверждал , что за неделю до предполагаемого "рокового дня" планета переживет сильный толчок "в регионе, где не было подобных событий тысячу лет", а за сутки до этого наступит "глобальная тишина" из-за полного отказа систем связи.

© Depositphotos.com / VitalikRadko Зависимость от смартфона © Depositphotos.com / VitalikRadko Зависимость от смартфона

Говорили и индийские монахи

Любопытно, что о значимости даты 26 февраля 2026 года в свое время говорил член Русского географического общества, гидронавт-исследователь СССР, океанолог Анатолий Таврический.

"Я в 2012-м году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно", — поделился ученый с aif.ru.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама проводит духовные учения для буддистов России в Дхарамсале, Индия © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама проводит духовные учения для буддистов России в Дхарамсале, Индия

Причем, по мнению Таврического, особым днем станет именно 26 февраля.

"Двадцать шестого февраля будут особые события. Скоро сами все увидите, недолго осталось", — добавил океанолог.

Что говорят эксперты

Впрочем, эксперты отнеслись к новому пророчеству довольно скептически.

"Историю про 26 февраля 2026 года выдумали уже даже не пару лет назад, а непосредственно где-то, может быть, месяц назад. Понимаете, все предсказания такие высасываются из пальца близко к предсказываемой дате, иначе ими никто не будет интересоваться. Старик, наверное, вертится в гробу просто как пропеллер", — заявил историк, автор биографии Мессинга Вадим Эрлихман в комментарии aif.ru.