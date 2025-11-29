"Четвертая сила": пророчество Вольфа Мессинга о судьбе России на 2026 год

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Легендарный провидец Вольф Мессинг, сумевший предсказать начало Великой Отечественной войны и смерть Гитлера, вновь оказался в центре внимания СМИ.
Появилось тайное пророчество известного мистика, которое, как утверждается, десятилетиями хранилось под грифом "совершенно секретно" в архивах КГБ.
Знал, когда закончится Великая Отечественная
Вольф Мессинг родился в Польше в 1899 году, но всегда относился к России как к своей второй родине. Способности к ясновидению проявились у него уже в раннем возрасте.
В годы Великой Отечественной войны Мессинг точно предсказал дату ее окончания и предупредил, что Гитлер погибнет, если решится напасть на СССР.
Советская власть активно использовала таланты Мессинга. Он часто выступал перед публикой, демонстрируя свои уникальные способности. Провидец оставил после себя множество пророчеств о будущем, многие из этих прогнозов касались России.
Нападки Запада и СВО
Поразительно, но еще в 60-х годах прошлого века Мессинг предвидел украинский конфликт. Провидец утверждал, что в 2022-2023 годах в России начнется новый этап. По его словам, именно в 2022 году должно было произойти событие, с которым народ сможет справиться, только сплотившись.
"Вольф Григорьевич предсказывал, что на долю России выпадет немало трудностей, — делится одна из поклонниц Мессинга Валентина Ивановна. — Но страна выстоит, несмотря на нападки Запада".
Медиум предрек, что Россия столкнется с агрессией Запада, который объединится для нового конфликта. Особенно обнадеживающе звучит его пророчество о том, что Запад попытается диктовать нашей стране свои условия, но потерпит неудачу.
Судьба человечества решится в 2026 году
И вот в Сети появляется новое послание Мессинга, которое, как заявляется, было засекречено. Лишь недавно его вскрыли и предали огласке.
Содержание послания заставляет содрогнуться: оно описывает события 2026 года, которые могут кардинально изменить судьбу всего человечества. Как утверждается, в этом пророчестве говорится об "индивидууме с лазурными глазами", которому 26 февраля 2026 года нужно будет сделать сложный выбор между войной и миром.
Мессинг якобы предупреждал, что исход этого решения может определить, наступит ли для цивилизации 2027 год, а само событие потрясет весь мир.
Комета и четвертая сила
Провидец, как утверждается, также предсказывал сближение трех мировых держав — США (орла), Китая (дракона) и России (медведя).
При этом Мессинг якобы упоминал о появлении некой четвертой, скрытой силы, которая, не имея собственного государства, якобы стремится влиять на мировые финансы и информационные потоки, провоцируя международные конфликты. Предвестником этих глобальных перемен должно стать неожиданное появление гигантской кометы.
Кроме того, Мессинг якобы утверждал, что за неделю до предполагаемого "рокового дня" планета переживет сильный толчок "в регионе, где не было подобных событий тысячу лет", а за сутки до этого наступит "глобальная тишина" из-за полного отказа систем связи.
Говорили и индийские монахи
Любопытно, что о значимости даты 26 февраля 2026 года в свое время говорил член Русского географического общества, гидронавт-исследователь СССР, океанолог Анатолий Таврический.
"Я в 2012-м году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно", — поделился ученый с aif.ru.
Причем, по мнению Таврического, особым днем станет именно 26 февраля.
"Двадцать шестого февраля будут особые события. Скоро сами все увидите, недолго осталось", — добавил океанолог.
Что говорят эксперты
Впрочем, эксперты отнеслись к новому пророчеству довольно скептически.
"Историю про 26 февраля 2026 года выдумали уже даже не пару лет назад, а непосредственно где-то, может быть, месяц назад. Понимаете, все предсказания такие высасываются из пальца близко к предсказываемой дате, иначе ими никто не будет интересоваться. Старик, наверное, вертится в гробу просто как пропеллер", — заявил историк, автор биографии Мессинга Вадим Эрлихман в комментарии aif.ru.
Вольф Мессинг
Совсем скоро, после наступления 2026 года, станет понятно, сбудется очередное пророчество Мессинга или нет.