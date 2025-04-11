https://ria.ru/20250411/messing-2010788184.html

Пророчество Мессинга об СВО и Третьей мировой вызвало панику на Западе

Пророчество Мессинга об СВО и Третьей мировой вызвало панику на Западе - РИА Новости, 11.04.2025

Пророчество Мессинга об СВО и Третьей мировой вызвало панику на Западе

Легендарный провидец Вольф Мессинг, сумевший предсказать начало Великой Отечественной войны и смерть Гитлера, оставил тревожное пророчество о мае 2025 года. По... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:00:00+03:00

2025-04-11T19:00:00+03:00

2025-04-11T19:00:00+03:00

вольф мессинг

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Легендарный провидец Вольф Мессинг, сумевший предсказать начало Великой Отечественной войны и смерть Гитлера, оставил тревожное пророчество о мае 2025 года. По его словам, именно этот период станет отправной точкой необратимых изменений в мировом порядке. Почему этот месяц может оказаться судьбоносным для России и Запада? Какое будущее ждет мировые державы после конфликта на Украине?Пророк, читавший будущееВольф Мессинг родился в Польше в 1899 году, но всегда относился к России как ко второму дому. Его удивительные способности ясновидения проявились в раннем возрасте. В годы Великой Отечественной войны Мессинг точно предсказал дату ее окончания и предупредил, что Гитлер погибнет, если решится напасть на СССР.Советская власть активно использовала таланты Мессинга, он много выступал перед публикой, демонстрируя феноменальные способности. При этом провидец оставил после себя целый ряд пророчеств о далеком будущем, о котором сам уже не мог узнать. Многие из этих предсказаний касались именно России.СВО и "сплочение народа"Поразительно, но еще в 60-х годах прошлого века Мессинг предвидел украинский конфликт. Он утверждал, что в 2022-2023 годах в России начнется новый этап. По его словам, именно в 2022 году должно было произойти событие, с которым народ сможет справиться только сплотившись."Вольф Григорьевич предсказывал, что на долю России выпадет немало трудностей, — делится одна из поклонниц Мессинга Валентина Ивановна. — Но страна выстоит, несмотря на нападки Запада".Медиум говорил, что российский народ будет вынужден защищаться от нападок Запада, который, объединившись, начнет новое противостояние с Россией. Особенно тревожно звучит его предсказание о том, что Запад попытается навязать нашей стране свои условия, но потерпит фиаско.Май 2025 — точка невозвратаСамые драматичные события, по мнению Мессинга, начнутся именно в мае 2025 года. Этот период станет для России временем серьезного обновления и духовного возрождения."Общество устанет от негатива и буйства пошлости: в этом Вольф Григорьевич был абсолютно прав, — утверждает последовательница Мессинга. — Мы стали наконец-то понимать, что все навязанные нам Западом ценности ложны и фальшивы".Экономика России, согласно пророчествам, пройдет через "очистительные испытания". В результате во всем мире начнут возвращаться к финансовым моделям, основанным на справедливости и честности, с помощью России, которая укрепит свои позиции на международной арене."Здесь, вероятно, Вольф Григорьевич имел в виду создание БРИКС, которое активно расширяется, — поясняет Валентина Ивановна. — Мировое большинство захочет жить честно и справедливо".Предсказание о крахе гегемонии СШАМессинг не оставил без внимания и судьбу западной цивилизации. По его предсказаниям, санкционное давление на Россию обернется серьезными проблемами для самих инициаторов. Экономическая ситуация в Европе, которая уже сейчас оставляет желать лучшего, продолжит ухудшаться.Самый сокрушительный удар придется по США. Провидец утверждал, что к середине XXI века Соединенные Штаты полностью утратят свое влияние на мировой арене. На первый план выйдет Китай, а Россия займет особое положение, став "сердцем мира".Запад столкнется с последствиями своих действий: попытки развязать конфликт с Россией приведут к внутренним кризисам и ослаблению влияния западных стран.Китайский фактор: угроза ядерной войныПожалуй, самое тревожное из пророчеств Мессинга касается возможности новой мировой войны. В его записях есть упоминания о том, что масштабные военные действия начнутся в 2020-х годах.Тревожный факт — экстрасенс предсказывал, что "большая война" начнется из-за Китая, который нанесет ядерный удар по Японии и Тайваню. Все страны-участницы конфронтации понесут огромные человеческие и финансовые потери.Россия, по мнению Мессинга, не сможет остаться в стороне и займет одну из сторон конфликта. Война будет длительной и ожесточенной, но до полномасштабной Третьей мировой дело не дойдет."Мекка мировых умов" — новая роль РоссииПосле всех потрясений Россию ждет неожиданный поворот судьбы. По предсказаниям Мессинга, после 2020-х годов наша страна станет центром притяжения для лучших умов со всего мира."Люди, которые мечтают повысить свой уровень жизни, будут стремиться жить в России", — говорил провидец. Наша страна выступит не только как военная и политическая сила, но и как хранительница традиционных ценностей, способная предложить миру альтернативный путь развития.По его словам, украинский конфликт в конечном итоге завершится мирным договором, после чего братские народы объединятся и вместе будут противостоять "мировому злу".Пророчества или мистификация?Несмотря на популярность предсказаний Мессинга, многие исследователи отмечают, что не все из них поддаются проверке. В Сети функционирует несколько сообществ поклонников знаменитого экстрасенса, которые активно интерпретируют его высказывания, порой додумывая их содержание.Скептики отмечают, что многие "пророчества" публикуются без ссылок на конкретные источники. Однако удивительная точность некоторых предсказаний, уже сбывшихся на наших глазах, заставляет многих с тревогой всматриваться в приближающийся май 2025 года.Станет ли этот месяц действительно поворотным в мировой истории, как предсказывал Мессинг? Время покажет. Но одно несомненно — его пророчества о возрождении России и крахе западной гегемонии уже начинают сбываться на наших глазах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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