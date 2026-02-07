Рейтинг@Mail.ru
"Плохая новость": на Западе забили тревогу после решения Китая по Украине
02:21 07.02.2026 (обновлено: 06:51 07.02.2026)
"Плохая новость": на Западе забили тревогу после решения Китая по Украине
"Плохая новость": на Западе забили тревогу после решения Китая по Украине
в мире
китай
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
россия
украина
китай
россия
украина
"Плохая новость": на Западе забили тревогу после решения Китая по Украине

Steigan: разговор Путина и Си Цзиньпина стал плохим событием для Запада

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Прошедший на неделе разговор президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина стал негативным событием для Запада, поскольку после него страны договорились об усилении координации в вопросе Украины, пишет норвежский портал Steigan.
«
"Отныне две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. <…> Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине", — отмечает автор статьи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
После разговора с Путиным Си предупредил Трампа
5 февраля, 08:00
По его словам, прошедшие переговоры окончательно закрепили неудачу Запада в вопросе отделения Москвы от Пекина в вопросе безопасности. А договоренности, достигнутые во время беседы лидеров государств, стали настоящим прорывом.
«
"В экономическом, политическом и военном отношении это практически эпохальное событие", — указывается в материале.
В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Китае разработали микроволновое оружие мощностью 20 гигаватт
6 февраля, 00:02
 
В мире, Китай, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Россия, Украина
 
 
