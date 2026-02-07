"Плохая новость": на Западе забили тревогу после решения Китая по Украине

«

"Отныне две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. <…> Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине", — отмечает автор статьи.