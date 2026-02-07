"Плохая новость": на Западе забили тревогу после решения Китая по Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Прошедший на неделе разговор президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина стал негативным событием для Запада, поскольку после него страны договорились об усилении координации в вопросе Украины, пишет норвежский портал Steigan.
"Отныне две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. <…> Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине", — отмечает автор статьи.
"В экономическом, политическом и военном отношении это практически эпохальное событие", — указывается в материале.
В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, уделили внимание вопросам стратегического взаимодействия, международной повестки и торгово-экономического сотрудничества. Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в первой половине года.
