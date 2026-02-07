Борис Джонсон призвал посадить экс-посла Британии за связи с Эпштейном

ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал посадить бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона в тюрьму за связи со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Британская полиция в пятницу заявила об обысках в связи с расследованием связей Мандельсона с Эпштейном. О начале уголовного расследования сообщалось во вторник. Оно было возбуждено после того, как СМИ обнаружили, что Мандельсон переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну в 2009 году. На тот момент Мандельсон был министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна.
"Из всех случаев коррупции Мандельсона, выявленных в досье Эпштейна, наиболее вопиющим на сегодняшний день является его поведение во время банковского кризиса 2008 года. Он регулярно передавал секретную правительственную информацию Эпштейну – иностранному банкиру... Если это так, то я считаю, что он должен отправиться в тюрьму только за одно это преступление", - написал Джонсон в авторской колонке для газеты Daily Mail.
При этом, по словам экс-премьера, пересылка секретных документов была не худшим преступлением Мандельсона.
"Он советовал американским банкирам, как они могли бы изменить политику правительства Великобритании в отношении банкирских бонусов, он звонил министру финансов (британского – ред.) правительства и "мягко пригрозил" ему. Очевидно, что Мандельсон тайно выступал на стороне иностранных банкиров против своего собственного правительства в то время, когда миллионы людей страдали в этой стране из–за того, что сделали банкиры", - говорится в статье.
Джонсон также поразился тем. Что Мандельсон получил пост британского посла в США в 2024 году по указанию премьер-министра Кира Стармера, несмотря на то, что о его связях с Эпштейном было известно уже тогда. В связи с этим экс-премьер призвал Стармера опубликовать все документы о назначении Мандельсона.
"Все это выглядит как гигантский коррупционный заговор, потому что оно таковым и является", - заключил Джонсон.
В пятницу в правительстве заявили, что документы о решении по назначению Мандельсона будут "вскоре" опубликованы. Ранее Стармер пообещал опубликовать все относящиеся к делу документы за исключением тех, которые являются чувствительными с точки зрения национальной безопасности.
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии, а во вторник покинул Палату лордов. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года.