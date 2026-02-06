"Славянский взгляд": как появился новый мировой тренд

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На Западе вовсю гремит новый тренд, неожиданно связанный с русской культурой, — соцсети захватил "славянский взгляд" (slavic stare) или "славянское лицо" (slavic face). Интерес к теме за короткое время На Западе вовсю гремит новый тренд, неожиданно связанный с русской культурой, — соцсети захватил "славянский взгляд" (slavic stare) или "славянское лицо" (slavic face). Интерес к теме за короткое время вырос в пять раз, а попытки иностранцев повторить "фирменное" выражение славянских женщин стали вирусными.

Откуда взялся феномен и почему такой взгляд не могут скопировать?

Откуда взялся "славянский взгляд"

Популярность "славянский взгляд" начал набирать в конце 2025 года. Количество запросов мгновенно зашкалило : в топ стран по ним вошли Россия (абсолютный лидер по числу заинтересованных), Афганистан, Германия и Китай.

© Getty Images / Tasos Katopodis Мелания Трамп © Getty Images / Tasos Katopodis Мелания Трамп

Корни тренда уходят глубже соцсетей. По одной из версий, первой "музой" "славянского лица" стала Мелания Трамп — первая леди США, уроженка Словении. Ее фотографии с холодным, строгим взглядом вдохновили пользователей на создание мемов и видео. Многие девушки на Западе начали пытаться повторить этот образ, считая его символом уверенности и силы.

Однако настоящий "славянский взгляд" — это не просто прищур или отсутствие улыбки. Это целое состояние души, сформированное историей, климатом и культурой.

Почему иностранцам не удается повторить тренд

Пользователи соцсетей из России и Восточной Европы шутят: чтобы научиться "славянскому взгляду", нужно прожить зиму в Сибири, постоять в очереди в поликлинику и поездить в переполненных маршрутках. "Это не просто мимика, это опыт поколений", — объясняют они.

Иностранцы, пытаясь скопировать "славянский взгляд", часто получают карикатуру : вместо холодной уверенности — гримаса недовольства. "У них другой культурный код. Они не знают, что значит чистить снег тысячу лет подряд", — пишет одна из пользовательниц.

Единственным иностранцем , кому удалось случайно передать суть "славянского взгляда", стал ирландский актер Киллиан Мерфи. В одном из интервью 2017 года он сидел с таким усталым и отстраненным видом, что сразу стал мемом. Его даже назвали "разочарованным Киллианом" (disappointed Cillian Murphy).

Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи

Что говорят о "славянском взгляде" на его родине

Эксперты и обычные пользователи сходятся во мнении: "славянский взгляд" — это не просто мимика, а отражение жизненного опыта. "Это состояние души, внутренняя уверенность и спокойствие" — так описывает нашумевший тренд актриса Мария Кожевникова.

Художник Никас Сафронов видит секрет в другом — в мировоззрении: "Россия остается красивой, загадочной и притягательной для тех, кто разбирается в истинной красоте. У нас меньше поддельных ценностей".

Тренд на "славянский взгляд" стал не только мемом, но и способом преодолеть культурные барьеры. Американец Джейсон Кэмпбелл, живущий в России, отмечает : "Голливудская улыбка неискренняя, в отличие от эмоций россиян".

Иностранцам наши улыбки всегда казались редким явлением — они представляют нас суровыми, серьезными и холодными. "Это наш обычный взгляд. Мы не хмурые, нам не плохо. Но в этом взгляде столько эмоций", — подчеркивает Кожевникова.

Противоречия мнений

Не всегда слово "славянский" связано у иностранцев с чем-то положительным. Например, бок о бок с уже названным трендом иногда идет и другой, почти с оскорбительным подтекстом: "славянская дура", "пустышка" или slavic bimbo.

Это — собирательный, стереотипный образ модниц из стран бывшего Советского Союза. Сама фраза объединяет в себе характерные черты славянских женщин и так называемых золотоискательниц. Такие девушки своенравны, знают себе цену и одеваются в шубы и шапки-кубанки. Губы в любой сезон красят красной помадой. Цель у slavic bimbo обычно одна — встретить влиятельного и богатого ухажера.

© Getty Images / alexey_ds Гламурная девушка © Getty Images / alexey_ds Гламурная девушка

Пока тренд, продвигающий стереотипы о славянской культуре, не сбавляет обороты, в Сети нашли новые поводы "отменить" очередную знаменитость.

Не повезло Мадонне. Певица всегда приковывала к себе взгляды благодаря эпатажному внешнему виду, но в этот раз даже она не могла предугадать такую реакцию. А обозлились на нее… из-за шапки!

Модный аксессуар в виде знакомой всем нам ушанки вызвал страшное негодование . Оказалось, на ней можно заметить небольшой значок-герб СССР. В комментариях под постом многие заявили, что разочаровались в певице и больше не готовы поддерживать ее творчество из-за "демонстрации токсичных символов". Жители Украины стали унижать Мадонну, называя ее "старой маразматичкой" и советуя "ехать в Россию".

© Фото : соцсети певицы Американская певица Мадонна © Фото : соцсети певицы Американская певица Мадонна