"Пристальный славянский взгляд" стал мировым трендом - РИА Новости, 20.12.2025
09:14 20.12.2025
"Пристальный славянский взгляд" стал мировым трендом
Интерес пользователей по всему миру к видео в рамках тренда "slavic stare" ("пристальный славянский взгляд"), который приобрел популярность в том числе... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
сша
афганистан
меланья трамп
youtube
tiktok
reddit
В мире, Россия, США, Афганистан, Меланья Трамп, YouTube, TikTok, Reddit
РИАН: пользователи стали чаще искать видео с "пристальным славянским взглядом"

Модель перед показом кокошников
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Модель перед показом кокошников. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Интерес пользователей по всему миру к видео в рамках тренда "slavic stare" ("пристальный славянский взгляд"), который приобрел популярность в том числе благодаря первой леди США Мелании Трамп, вырос более чем в пять раз за последнюю неделю, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив статистику поисковых запросов.
"Slavic stare" — тренд, недавно получивший популярность в соцсетях. Пользователи пытаются повторить подчеркнуто серьезный и хладнокровный взгляд, якобы характерный для женщин славянской наружности. Он также известен как взгляд Мелании Трамп.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
14 декабря, 22:17
Запросы видео в YouTube по словосочетанию "slavic stare" выросли более чем на 430% с 12 по 19 декабря.
Среди стран, жители которых чаще всего искали подобные видео за последний месяц, лидируют Россия (максимальный показатель), Афганистан, Германия и Китай.
В свою очередь, искать изображения с "пристальным славянским взглядом" за последний месяц стали чаще в 2 раза (рост на 102%). Чаще всего ими интересовались пользователи на Фолклендских островах.
Более того, детальный анализ показал, что две трети пользователей (65%) ищут видео и изображения со "slavic stare", используя телефоны. Наиболее популярными ресурсами для поиска стали Instagram* (соцсеть признана экстремистской, запрещена на территории РФ), TikTok и социальная сеть Reddit.
Первая леди США Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
FT: Мелании Трамп заплатили 28 миллионов долларов за фильм о ней
20 марта, 09:42
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
