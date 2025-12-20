"Пристальный славянский взгляд" стал мировым трендом

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Интерес пользователей по всему миру к видео в рамках тренда "slavic stare" ("пристальный славянский взгляд"), который приобрел популярность в том числе благодаря первой леди США Мелании Трамп, вырос более чем в пять раз за последнюю неделю, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив статистику поисковых запросов.