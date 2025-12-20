"Пристальный славянский взгляд" стал мировым трендом

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Интерес пользователей по всему миру к видео в рамках тренда "slavic stare" ("пристальный славянский взгляд"), который приобрел популярность в том числе благодаря первой леди США Мелании Трамп, вырос более чем в пять раз за последнюю неделю, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив статистику поисковых запросов.
"Slavic stare" — тренд, недавно получивший популярность в соцсетях. Пользователи пытаются повторить подчеркнуто серьезный и хладнокровный взгляд, якобы характерный для женщин славянской наружности. Он также известен как взгляд Мелании Трамп.
Запросы видео в YouTube по словосочетанию "slavic stare" выросли более чем на 430% с 12 по 19 декабря.
Среди стран, жители которых чаще всего искали подобные видео за последний месяц, лидируют Россия (максимальный показатель), Афганистан, Германия и Китай.
В свою очередь, искать изображения с "пристальным славянским взглядом" за последний месяц стали чаще в 2 раза (рост на 102%). Чаще всего ими интересовались пользователи на Фолклендских островах.
