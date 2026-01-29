Рейтинг@Mail.ru
Украинцы набросились на Мадонну из-за фото с советской атрибутикой
19:28 29.01.2026 (обновлено: 23:31 29.01.2026)
Украинцы набросились на Мадонну из-за фото с советской атрибутикой
Жители Украины раскритиковали американскую певицу Мадонну после фото в советской шапке-ушанке с красной звездой. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:28:00+03:00
2026-01-29T23:31:00+03:00
Украинцы набросились на Мадонну из-за фото с советской атрибутикой

Украинцы раскритиковали певицу Мадонну из-за фото в советской шапке

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Украины раскритиковали американскую певицу Мадонну после фото в советской шапке-ушанке с красной звездой.
"Старая маразматичка... А когда-то мы тебя слушали", — прокомментировал фотографию один из пользователей.
"С такой шапкой — давай езжай в Россию! Тебя там очень ждут!" — заявил другой украинский слушатель.
"Так грустно видеть символ СССР на твоей шапке", — добавил третий комментатор.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
Речь идет о публикации певицы в соцсети Instagram* от 28 января. Мадонна появилась на творческом фестивале в Великобритании, примерила там советскую шапку-ушанку и сделала несколько фотографий с двумя российскими художниками, а затем выложила кадры в Сеть.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Наталья Мацак и Сергей Кривоконь во время выступления в рамках гастролей по странам Европы с балетом русского композитора Петра Чайковского Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Украине артиста балета лишили брони от призыва из-за "Лебединого озера"
23 января, 16:03
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
