Украинцы набросились на Мадонну из-за фото с советской атрибутикой

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жители Украины раскритиковали американскую певицу Мадонну после фото в советской шапке-ушанке с красной звездой.

"Старая маразматичка... А когда-то мы тебя слушали", — прокомментировал фотографию один из пользователей.

"С такой шапкой — давай езжай в Россию! Тебя там очень ждут!" — заявил другой украинский слушатель.

"Так грустно видеть символ СССР на твоей шапке", — добавил третий комментатор.

Речь идет о публикации певицы в соцсети Instagram* от 28 января. Мадонна появилась на творческом фестивале в Великобритании , примерила там советскую шапку-ушанку и сделала несколько фотографий с двумя российскими художниками, а затем выложила кадры в Сеть.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии , он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.

Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.