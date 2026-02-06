Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
06.02.2026
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами - РИА Новости, 06.02.2026
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами

Заведующего моргом в Петербурге задержали по подозрению в продаже тел на органы

© Фото : Следственный комитет РФВ Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга задержали по подозрению в продаже невостребованных тел, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России.
"Установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц", — говорится в релизе.
В отношении заведующего возбудили уголовное дело по нескольким статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки; в отношении представителя коммерческой фирмы — по статьям за подстрекательство к превышению должностных полномочий и дачу взятки.
Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Генерал Муминджанов рассказал в суде, что ему не хватало денег
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
