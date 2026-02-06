Сенатор Перминов прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заявления об очередном пакете антироссийских санкций свидетельствуют, что еврочиновники не понимают новых геополитических и макроэкономических реалий, воистину, кого Бог хочет наказать, того лишает разума, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Перминов.