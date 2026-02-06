Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Перминов прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза
20:56 06.02.2026
Сенатор Перминов прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Сенатор Перминов прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Заявления об очередном пакете антироссийских санкций свидетельствуют, что еврочиновники не понимают новых геополитических и макроэкономических реалий, воистину, РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:56:00+03:00
2026-02-06T20:56:00+03:00
Сенатор Перминов прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза

Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заявления об очередном пакете антироссийских санкций свидетельствуют, что еврочиновники не понимают новых геополитических и макроэкономических реалий, воистину, кого Бог хочет наказать, того лишает разума, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Перминов.
Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ограничит перевозки сырой нефти. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в этом пакете также предложат новые меры по ограничению российской банковской системы и очередные запреты на товары на сумму более чем 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области информационной безопасности. Рестрикции могут затронуть также сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
"Воистину Quos Deus perdere vult dementat prius (кого Бог хочет наказать, того прежде лишает разума - ред.)", - сказал агентству политик.
Перминов добавил, что фраза "назло бабушке уши отморожу" - это не про Европу, ситуация более комичная.
"Бабушка-Европа", окончательно потерявшая "вкус к жизни" и не понимающая новых геополитических и макроэкономических реалий, уродует свои "дряблые" экономические члены-страны ЕС, загоняя их в "гроб" низких рейтингов правящих партий и "однодневных" лидеров", - заключил законодатель.
В Российской Федерации не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
